VIDEO. Grave agresión en Argentina: árbitro del Vélez Sarsfield-Gimnasia de La Plata recibió un martillazo desde la tribuna

En la celebración del primer gol del “Lobo”, hinchas lanzaron la herramienta y, tras rebotar en el pasto, esta impactó en el rostro del juez.

Javier Catalán

Una lamentable situación se vivió en el partido en que Gimnasia y Esgrima de La Plata recibió a Vélez Sarsfield por la fecha 15 del Torneo Clausura de Argentina.

Cuando se jugaban 33 minutos del primer tiempo, Marcelo Torres abrió la cuenta en el Estadio Juan Carmelo Zerillo para los locales y, en las celebraciones del gol, el árbitro resultó agredido.

Desde una de las galerías del recinto, un hincha lanzó un martillo de emergencia hacia la cancha, el cual, tras rebotar en el pasto, impactó de lleno en el rostro del juez Yael Falcón Pérez.

El partido tuvo que ser detenido por algunos minutos mientras el réferi informaba lo sucedido a los encargados de seguridad, aunque finalmente el encuentro continuó su desarrollo con normalidad.

Gimnasia de La Plata terminó venciendo por 2-0 a Vélez Sarsfield, que contó con Diego Valdés como titular durante todo el compromiso, mientras que Claudio Baeza fue suplente y no sumó minutos.

