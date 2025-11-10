;

VIDEO. El tenso cruce de un referente de River Plate con un periodista tras perder con Boca Juniors: “Jamás le haría la cama a un DT”

Juan Fernando Quintero se molestó con el comunicador luego de que este le dijera que “en la cancha no se nota que se dejen la piel”.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / Rodrigo Valle

Este domingo, River Plate perdió el Superclásico de Argentina ante Boca Juniors en La Bombonera y profundizó aún más la crisis en la que se encuentra.

Uno de los pocos futbolistas del cuadro “Millonario” que conversó con la prensa en zona mixta fue Juan Fernando Quintero, quien protagonizó un tenso cruce con un periodista tras una pregunta.

El comunicador le consultó: “¿Qué argumentos tiene River para pelear el Clausura o clasificar a la Copa Libertadores?”, a lo que el volante colombiano respondió molesto: “Tú haces preguntas muy especiales. Yo defiendo a mis compañeros, defiendo un escudo grandísimo. He hecho historia con este club. A nadie se le puede olvidar que estamos viviendo un presente muy difícil, pero tampoco les damos de comer a cosas que no importan”.

Tras esto, otra periodista agregó: “Lo que molesta es que se diga que le sueltan la mano al entrenador”, a lo que Juanfer contestó: “Él lo dijo”, señalando al primero con el que había chocado, quien volvió a intervenir diciendo que “en la cancha no se nota que se dejen la piel o que entreguen todo”.

Si yo le digo a tu jefe cómo trabajas tú, ¿qué dices? Me parece que no eres profesional por esta situación. Cada quien tiene su profesión, se respeta, pero nadie pone en duda su actitud como ser humano. Creo que en esos traumas siempre está el morbo. Disculpa que te lo diga, pero yo voy de frente. Te lo digo porque me dolió, pero nunca te falté el respeto. Lo digo de frente. Jamás le haría ‘cama’ a un entrenador”, cerró Quintero contra el comunicador.

