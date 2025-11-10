Colo Colo queda fuera de la Copa Libertadores luego de cinco años / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

No ha sido un año para nada sencillo para Colo Colo, considerando la serie de dificultades que han debido afrontar en su centenario.

Los albos ya se quedaron sin chances de ganar un solo título, además de quedar tempranamente fuera en la fase de grupos de la Copa Libertadores, con sanciones por purgar en torno a su localía luego de los incidentes que llevaron a la cancelación de su partido ante Fortaleza.

Como si no fuera suficiente, eso sí, el “Cacique” no tendrá la chance de buscar su revancha en el principal torneo continental el 2026.

Todo pues, a tres fechas del final, Colo Colo está octavo, con 41 puntos, y matemáticamente ya no puede llegar al tercer puesto que, en el mejor de los casos, le hubiera permitido ir a Copa Libertadores.

Los albos pueden tener, en caso de que se impongan en sus tres duelos restantes, un máximo de 50 puntos, cifra con la cual no podrán dar caza a O’Higgins ni a la U de Chile, que juegan entre sí la próxima fecha: si los celestes ganan, llegarán a 53 unidades; si los azules se imponen, alcanzarán 51 puntos.

Con todo lo anterior, Colo Colo se ausentará de la Copa Libertadores luego de cinco años, pues había clasificado a las ediciones de 2022, 2023, 2024 y 2025.

Ahora, al cuadro dirigido por Fernando Ortiz le queda por pelear para meterse entre los siete mejores para que el elenco popular pueda al menos disputar Copa Sudamericana en 2026.