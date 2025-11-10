¿Qué pasa si Chile gana, empata o pierde ante Canadá? Esto necesita La Roja para clasificar en el Mundial Sub 17

La selección chilena se jugará este martes su clasificación a la siguiente ronda del Mundial Sub 17 que se disputa en Qatar, cuando enfrente desde las 9:30 horas a Canadá por la tercera y última fecha del Grupo K.

A pesar de haber caído ante Francia e igualado contra Uganda en sus dos primeros partidos, el equipo de Sebastián Miranda aún tiene opciones de avanzar a los dieciseisavos de final y, para ello, depende de sí mismo.

Por ahora, Chile ocupa el último lugar del Grupo K con un punto, la misma cantidad que suma Uganda, pero con peor diferencia de gol (-2 contra -1). Francia y Canadá lideran la zona con 4 unidades.

¿Qué necesita La Roja para clasificar a la siguiente ronda del Mundial Sub 17?

Con este escenario, si Chile derrota a Canadá tendrá prácticamente abrochado el boleto a la próxima fase. El combinado nacional haría 4 puntos y, si bien quedaría igualado con su rival, el partido entre ambos le daría la ventaja.

Eso sí, una eventual victoria de Uganda sobre Francia dejaría en jaque el segundo lugar del grupo para La Roja. En ese caso, se provocaría un triple empate con 4 unidades y entrarían a jugar los criterios de definición.

De todas formas, un triunfo sobre Canadá le permitiría a Chile clasificar a lo menos como uno de los ocho mejores terceros, pues con 4 puntos tendría grandes chances de avanzar de ronda.

Un empate dejaría prácticamente eliminada a la escuadra de Sebastián Miranda, ya que con dos puntos probablemente sería superada por las selecciones de las otras zonas. Finalmente, una derrota acabaría definitivamente con el sueño de La Roja.