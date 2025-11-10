;

VIDEO. Flamengo viraliza los cruces de Pulgar con Neymar y lanza burlesco mensaje: “¿Qué lleva Erick en el bolsillo?”

A través de redes sociales, el “Mengao” compartió un video con las mejores entradas del volante chileno sobre el astro brasileño.

Bastián Lizama

Getty Images

Getty Images / Eurasia Sport Images

Flamengo, con Erick Pulgar como titular, obtuvo este domingo una importante victoria por 3-2 sobre el Santos, resultado que dejó al cuadro de Neymar en zona de descenso y al “Mengao” firme en su lucha por levantar el título del Brasileirao.

El volante chileno jugó todo el partido y se alzó como una de las figuras destacadas del equipo de Río de Janeiro. De hecho, fue el encargado de neutralizar al astro brasileño y protagonizó varios cruces con “Ney”.

Revisa también:

ADN

El gran cometido del formado en Deportes Antofagasta fue alabado por el propio Flamengo, que se jactó de su gran actuación publicando un video en redes sociales donde se muestra cómo el nacional anuló en gran parte del partido a Neymar.

Por si fuera poco, la cuenta oficial del “Fla” publicó una fotografía donde se ve al chileno de pie y al brasileño tendido en el piso con un provocador mensaje.

“¿Qué lleva Erick en el bolsillo?”, escribió el conjunto carioca, en una publicación que superó los 25 mil likes y desató las burlas de sus hinchas contra “Ney”.

Contenido patrocinado

&#039;Cuidando al Cuidador&#039;: La Corporación Nacional del Cáncer (CONAC) presenta su nueva plataforma de capacitación gratuita

'Cuidando al Cuidador': La Corporación Nacional del Cáncer (CONAC) presenta su nueva plataforma de capacitación gratuita

Tras el éxito de &#039;El Muro&#039;: confirman que recordado programa de humor chileno regresará a la TV

Tras el éxito de 'El Muro': confirman que recordado programa de humor chileno regresará a la TV

Las uñas de Hailey Bieber que todas querrán tener este verano

Las uñas de Hailey Bieber que todas querrán tener este verano

Bono por Años Cotizados de hasta $100.000: ¿Cuáles son los requisitos para mujeres?

Bono por Años Cotizados de hasta $100.000: ¿Cuáles son los requisitos para mujeres?

Perfumes para el 2026: expertos adelantan las fragancias que marcarán tendencia el próximo año

Perfumes para el 2026: expertos adelantan las fragancias que marcarán tendencia el próximo año

Querido integrante de la familia Bolocco confirma separación: &#039;Estoy pasándola bien ahora&#039;

Querido integrante de la familia Bolocco confirma separación: 'Estoy pasándola bien ahora'

Greg Lake: estos son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

Greg Lake: estos son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

¿Peligra su presentación en Super Bowl?: Sting cancela múltiples conciertos en Florida y esta es la razón

¿Peligra su presentación en Super Bowl?: Sting cancela múltiples conciertos en Florida y esta es la razón

Spotify agrega herramienta para entender las letras de &#039;LUX&#039;: Contienen 13 idiomas distintos

Spotify agrega herramienta para entender las letras de 'LUX': Contienen 13 idiomas distintos

El crudo relato de reconocido rostro de TV sobre su lucha contra las drogas: &#039;Consumíamos para no tener hombre&#039;

El crudo relato de reconocido rostro de TV sobre su lucha contra las drogas: 'Consumíamos para no tener hombre'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad