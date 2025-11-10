Flamengo, con Erick Pulgar como titular, obtuvo este domingo una importante victoria por 3-2 sobre el Santos, resultado que dejó al cuadro de Neymar en zona de descenso y al “Mengao” firme en su lucha por levantar el título del Brasileirao.

El volante chileno jugó todo el partido y se alzó como una de las figuras destacadas del equipo de Río de Janeiro. De hecho, fue el encargado de neutralizar al astro brasileño y protagonizó varios cruces con “Ney”.

El gran cometido del formado en Deportes Antofagasta fue alabado por el propio Flamengo, que se jactó de su gran actuación publicando un video en redes sociales donde se muestra cómo el nacional anuló en gran parte del partido a Neymar.

Por si fuera poco, la cuenta oficial del “Fla” publicó una fotografía donde se ve al chileno de pie y al brasileño tendido en el piso con un provocador mensaje.

“¿Qué lleva Erick en el bolsillo?”, escribió el conjunto carioca, en una publicación que superó los 25 mil likes y desató las burlas de sus hinchas contra “Ney”.