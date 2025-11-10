;

Con Colo Colo aún en pelea: este es el calendario de partidos para los cinco clubes que pelean por jugar Copa Sudamericana en 2026

Al margen del “Chile 2″, la batalla por finalizar entre los siete mejores del Campeonato Nacional 2025 sigue al rojo vivo.

Carlos Madariaga

Con Colo Colo aún en pelea: este es el calendario de partidos para los cinco clubes que pelean por jugar Copa Sudamericana en 2026

Con Colo Colo aún en pelea: este es el calendario de partidos para los cinco clubes que pelean por jugar Copa Sudamericana en 2026 / ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

Con el cierre de la fecha 27 del Campeonato Nacional 2025, no solo se mantiene encendida la pelea por ir a la Copa Libertadores, sino también los cuatro cupos que se otorgan para la primera fase de la Copa Sudamericana.

Considerando que, en aquella batalla, uno de aquellos (la UC, O’Higgins o la U) se quedaría con el cuarto lugar de la tabla, quedarían a priori tres cupos a repartir al torneo continental.

Revisa también:

ADN

El corte para la clasificación está en el séptimo lugar, cuestión por la cual cinco equipos pujan por dicha zona. De momento, Palestino (45 pts), Cobresal (44 pts) y Audax Italiano (43 pts)

Con su racha de dos victorias seguidas, Colo Colo, aun en el octavo lugar (41 pts), mantiene sus chances de meterse, considerando que le queda enfrentar a dos rivales directos, Cobresal y Audax Italiano.

Huachipato, noveno (38 pts), es el último club con opciones matemáticas de entrar, debiendo enfrentar a la UC y Palestino en las últimas fechas. Esto, claro, en el escenario que los acereros pierdan la final de Copa Chile y no avancen a Copa Libertadores.

Revisa la agenda de los equipos que luchan por jugar Copa Sudamericana

5° Palestino (45 pts)

  • Fecha 28: Universidad Católica (visita)
  • Fecha 29: Deportes La Serena (visita)
  • Fecha 30: Huachipato (local)

6° Cobresal (44 pts)

  • Fecha 28: Deportes Iquique (visita)
  • Fecha 29: Colo Colo (local)
  • Fecha 30: Ñublense (visita)

7° Audax Italiano (43 pts)

  • Fecha 28: Everton (local)
  • Fecha 29: Ñublense (local)
  • Fecha 30: Colo Colo (visita)

8° Colo Colo (41 pts)

  • Fecha 28: Unión La Calera (local)
  • Fecha 29: Cobresal (visita)
  • Fecha 30: Audax Italiano (local)

9° Huachipato (38 pts)

  • Fecha 28: Ñublense (visita)
  • Fecha 29: Universidad Católica (local)
  • Fecha 30: Palestino (visita)

Contenido patrocinado

&#039;Cuidando al Cuidador&#039;: La Corporación Nacional del Cáncer (CONAC) presenta su nueva plataforma de capacitación gratuita

'Cuidando al Cuidador': La Corporación Nacional del Cáncer (CONAC) presenta su nueva plataforma de capacitación gratuita

Tras el éxito de &#039;El Muro&#039;: confirman que recordado programa de humor chileno regresará a la TV

Tras el éxito de 'El Muro': confirman que recordado programa de humor chileno regresará a la TV

Las uñas de Hailey Bieber que todas querrán tener este verano

Las uñas de Hailey Bieber que todas querrán tener este verano

Bono por Años Cotizados de hasta $100.000: ¿Cuáles son los requisitos para mujeres?

Bono por Años Cotizados de hasta $100.000: ¿Cuáles son los requisitos para mujeres?

Perfumes para el 2026: expertos adelantan las fragancias que marcarán tendencia el próximo año

Perfumes para el 2026: expertos adelantan las fragancias que marcarán tendencia el próximo año

Querido integrante de la familia Bolocco confirma separación: &#039;Estoy pasándola bien ahora&#039;

Querido integrante de la familia Bolocco confirma separación: 'Estoy pasándola bien ahora'

Greg Lake: estos son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

Greg Lake: estos son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

¿Peligra su presentación en Super Bowl?: Sting cancela múltiples conciertos en Florida y esta es la razón

¿Peligra su presentación en Super Bowl?: Sting cancela múltiples conciertos en Florida y esta es la razón

Spotify agrega herramienta para entender las letras de &#039;LUX&#039;: Contienen 13 idiomas distintos

Spotify agrega herramienta para entender las letras de 'LUX': Contienen 13 idiomas distintos

El crudo relato de reconocido rostro de TV sobre su lucha contra las drogas: &#039;Consumíamos para no tener hombre&#039;

El crudo relato de reconocido rostro de TV sobre su lucha contra las drogas: 'Consumíamos para no tener hombre'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad