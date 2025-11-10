Con Colo Colo aún en pelea: este es el calendario de partidos para los cinco clubes que pelean por jugar Copa Sudamericana en 2026 / ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

Con el cierre de la fecha 27 del Campeonato Nacional 2025, no solo se mantiene encendida la pelea por ir a la Copa Libertadores, sino también los cuatro cupos que se otorgan para la primera fase de la Copa Sudamericana.

Considerando que, en aquella batalla, uno de aquellos (la UC, O’Higgins o la U) se quedaría con el cuarto lugar de la tabla, quedarían a priori tres cupos a repartir al torneo continental.

El corte para la clasificación está en el séptimo lugar, cuestión por la cual cinco equipos pujan por dicha zona. De momento, Palestino (45 pts), Cobresal (44 pts) y Audax Italiano (43 pts)

Con su racha de dos victorias seguidas, Colo Colo, aun en el octavo lugar (41 pts), mantiene sus chances de meterse, considerando que le queda enfrentar a dos rivales directos, Cobresal y Audax Italiano.

Huachipato, noveno (38 pts), es el último club con opciones matemáticas de entrar, debiendo enfrentar a la UC y Palestino en las últimas fechas. Esto, claro, en el escenario que los acereros pierdan la final de Copa Chile y no avancen a Copa Libertadores.

Revisa la agenda de los equipos que luchan por jugar Copa Sudamericana

5° Palestino (45 pts)

Fecha 28: Universidad Católica (visita)

Universidad Católica (visita) Fecha 29: Deportes La Serena (visita)

Deportes La Serena (visita) Fecha 30: Huachipato (local)

6° Cobresal (44 pts)

Fecha 28: Deportes Iquique (visita)

Deportes Iquique (visita) Fecha 29: Colo Colo (local)

Colo Colo (local) Fecha 30: Ñublense (visita)

7° Audax Italiano (43 pts)

Fecha 28: Everton (local)

Everton (local) Fecha 29: Ñublense (local)

Ñublense (local) Fecha 30: Colo Colo (visita)

8° Colo Colo (41 pts)

Fecha 28: Unión La Calera (local)

Unión La Calera (local) Fecha 29: Cobresal (visita)

Cobresal (visita) Fecha 30: Audax Italiano (local)

9° Huachipato (38 pts)