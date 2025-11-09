Yasmani Acosta y su especial cierre de año: “Llevo dos años sin ver a mi mamá y diez sin ver a mi hermano” / Team Chile

Yasmani Acosta fue una de las grandes figuras del Team Chile que “salió de su zona de confort” para modelar la nueva indumentaria que lucirán los deportistas hasta los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

El luchador grecorromano se lució en la pasarela y hasta regaló una de las chaquetas que vistió. “Yo soy más tímido, pero igual la pasé bien. Es una buena instancia para compartir con los compañeros del Team Chile. Además, cuando regalas algo, es algo que te llena también internamente porque los niños se sorprenden mucho”, recalcó en conversación con ADN TOP, aprovechando su regreso al país tras intensas semanas de trabajo en Europa.

“Estuve en Croacia. Se entrena muy bien, coinciden muchos equipos, estamos yendo casi todos los años allí. Cumplí con mi meta de bajar 20 kilos y sigo en ese proceso, preparándome para los desafíos que vienen”, destacó el cubano nacionalizado chileno, apuntando a seguir ajustando su peso tras lo vivido en los Juegos Olímpicos de País, donde ganó el bronce.

“Después de un año, esa voluntad, esas ganas las pierdes un poquito, entonces tienes que volver a retomar y enfocarte de nuevo. Eso es lo que gané en Croacia, estar más centralizado en lo que quiero. Seguimos en el camino, tengo un equipo que me apoya muchísimo. Me siento con la confianza y ganas de seguir adelante para buscar esa medalla que todos deseamos en los próximos Juegos Olímpicos”, comentó Yasmani Acosta, pensando en lo que viene para 2026.

“El próximo año me toca el Panamericano específico, el Mundial específico y los Juegos Sudamericanos. Entre medio seguro voy a algún Grand Prix para medirme, sirve como una guía para ver si estás bien o si falta algo en los entrenamientos”, aseguró el luchador de 37 años, que comentó a ADN TOP su especial fin de año, donde viajará a España para pasar las fiestas con parte de su familia.

“Hay un espacio emocional que uno siempre tiene que llenar para estar al 100% en todo. En mi caso, llevo dos años sin ver a mi mamá y diez sin ver a mi hermano. Será una instancia muy bonita para reencontrarnos y llenar el corazón, regresar con más energía y ganas”, cerró Yasmani Acosta.