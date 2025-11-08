;

Medallista panamericano junior en ciclismo pista sufre accidente de tránsito: quedó con fractura en su pierna

Vicente Albornoz fue intervenido quirúrgicamente luego de ser impactado por un taxi.

Carlos Madariaga

Marcelo Suárez

Medallista panamericano junior en ciclismo pista sufre accidente de tránsito: quedó con fractura en su pierna

Medallista panamericano junior en ciclismo pista sufre accidente de tránsito: quedó con fractura en su pierna / Instagram @fdnciclismochile

Una dura noticia para el ciclismo chileno sufrió durante las últimas horas de este sábado el deportista Vicente Albornoz.

Según información de ADN, el deportista fue atropellado por un taxi, tras lo cual fue traslado de urgencia a un recinto asistencial.

En un comienzo, quien fuera medallista de plata el año pasado en la prueba por puntos del Panamericano Junior de ciclismo pista disputado en Lima, arribó al hospital Sótero del Río con una serie de problemas en su pierna y costillas producto del impacto.

De hecho, Vicente Albornoz fue operado de urgencia, tras lo cual quedó fuera de riesgo vital, pero sí con una fractura en su pierna derecha.

El ciclista de 18 años logró superar la intervención quirúrgica con éxito, pero la duda está instalada respecto de cómo podrá seguir su incipiente carrera deportiva tras este accidente.

