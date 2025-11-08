“Estaba más nervioso que al entrar a un partido”: atletas del Team Chile se lucen modelando su nueva indumentaria / Team Chile

Durante la jornada de este sábado, en el Parque Deportivo Estadio Nacional, el Team Chile desarrolló la presentación de la nueva indumentaria de sus representantes.

En el marco de la apertura ciudadana del recinto ñuñoíno, los deportistas fueron quienes lucieron los innovadores diseños de Sparta, proveedor de la ropa deportiva de nuestros principales representantes deportivos desde hace una década.

Los atletas mostraron diversos aspectos, como el nuevo peto deportivo y los shorts 2 en 1, hasta prendas de viaje y uso diario, como el “hoodie” azul del Team Chile, el bolso “crossbody” y la nueva mochila oficial negra, además de la chaqueta oficial del Team Chile, inspirada en “el espíritu del mar y el viento” con un diseño que combinó aires retro y vintage.

“Me entretuve un montón. Estaba nervioso pensando en qué podía hacer, entretenido y que no me funaran, pero entré a la pasarela y me sentí en mi elemento. Disfruté con los cabros en el backstage, estoy contento de venir. Es el mejor uniforme de Team Chile que he visto”, aseguró a ADN Deportes el lanzador del disco, Claudio Romero, uno de los deportistas que se lució en la pasarela aprovechando su estadía en el país.

“Estoy disfrutando de estar en Chile, con un buen clima. Nunca había estado tan cerca del verano acá. Me gusta el cambio de diseño, esas poleras rosadas y crema me gustaron mucho. Estoy contento que Sparta se ponga la camiseta con nosotros. Disfrutando estas actividades. Estaba muy nervioso, más que al entrar a un partido”, complementó a ADN Deportes el voleibolista Dusan Bonacic, que también lució los nuevos diseños que se estrenarán en los Juegos Bolivarianos este mes y que permanecerán hasta la participación en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

“Me gustó la instancia. Igual me puse nerviosa cuando estaba arriba en la pasarela, pero fue todo demasiado natural, feliz de haber venido. Me encantó el peto, no teníamos peto antes en la ropa de selección, vamos a poder entrenar con ella. El calce, la tela está mucho mejor”, dijo otra de las modelos de la jornada, la velocista Anaís Hernández, que también dialogó con ADN Deportes.

¿El más aplaudido? Yasmani Acosta, que también regaló la chaqueta que modeló. “Soy más tímido, pero igual la pasé bien. Es una buena instancia para compartir con los compañeros del Team Chile. Además, cuando regalas algo, es algo que te llena también internamente porque los niños se sorprenden mucho”, concluyó en ADN Deportes el medallista de bronce de los últimos Juegos Olímpicos en París.