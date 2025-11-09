Con la portera de las “Marcianitas” como figura, Independiente La Florida logra el subcampeonato en el Panamericano de Clubes de hockey patín

;

El elenco que surgió tras el fin de la rama de esta deportiva en la UC se quedó con el segundo lugar del torneo continental.

Carlos Madariaga

En el Aldo Cantoni de San Juan, el hockey patín chileno sumó una nueva alegría a nivel de clubes, en el marco del Panamericano disputado en tierras argentinas.

Todo considerando el rendimiento alcanzado por Independiente La Florida, elenco que apenas lleva cuatro años de vida tras originarse luego del fin de la rama de hockey del Club Deportivo Universidad Católica.

El elenco de la zona sur de Santiago se quedó con el segundo lugar del Panamericano de clubes tras perder en la final ante SEC de Argentina, elenco que tiene entre sus integrantes a la portera Emilia Bravo, juvenil que conforma el primer equipo y que se transformó en la tercera hockista nacional en ganar el título continental americano.

Otra arquera fue la figura en la campaña de Independiente La Florida, Fernanda Hidalgo, que se sumó al equipo en el último trimestre para estar más cerca de las “Marcianitas” con miras al Panamericano de naciones.

Rafaela Tapia, Francisca Cáceres, Gala Cáceres, Emilia Molina, Trinidad Pinto, Catalina Tabilo, Florencia Uribe, Javiera Valdés y Martina Venegas completan el plantel subcampeón continental, que con este resultado obtuvo su clasificación para disputar la segunda edición del Mundial de Clubes de hockey césped, que se disputaría en San Juan el próximo año, según información del sitio especializado PatinesyChuecas.com

