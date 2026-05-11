“Es un punto de inflexión en mi carrera”: el accidentado primer podio planetario de María José Mailliard tras ser madre

El pasado fin de semana, María José Mailliard volvió a competir en una Copa del Mundo de canotaje, logrando avances inesperados al concretar la medalla de bronce en los 5.000 de la cita planetaria, disputada en Szeged, Hungría.

Todo luego de superar diversas dificultades que abordó en diálogo con ADN TOP. “En la primera vuelta me caí al agua y después recibí un golpe en la cabeza, pero en ese momento mantuve mi motivación de seguir adelante con la carrera. Es algo muy importante en mi carrera deportiva de aquí en adelante”, recalcó, valorando el haber sumado su primer podio planetario desde que fue madre del pequeño Theo, quien también la vio competir en el Día de la Madre.

“La verdad es que he ido haciendo un proceso desde que tengo a mi hijo. Yo prácticamente no paré nunca de entrenar y ha sido todo un proceso lento a mi modo de ver. Esta medalla obviamente tenía un sabor especial porque soy mamá y más aún por compartir el día de la mamá con mi hijo”, señaló María José Mailliard, reconciendo que su rendimiento también fue sorpresivo para ella misma.

“Muy contenta de volver a tener una medalla. Realmente lo veía súper lejano porque me ha costado mucho volver a sentirme cómoda, sentirme competitiva. En el último tiempo he encontrado un estatus que me he empezado a sentir bien de nuevo, pero no es como constante. Esto es como un punto de inflexión, creo que se van a venir cosas muy buenas (...) No lo había esperado para nada. Ni siquiera llevé la ropa de premiación, tuve que conseguirme a última hora. Es mi primera medalla después de ser mamá, entonces marca un punto de partida de aquí en adelante”, comentó, soñando con haberle dado impulso a su campaña por clasificar a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Para ello, serán válidas ocho competencias en todas las distancias, de las cuales se puntúan las seis mejores. Por lo mismo, el arranque en Szeged con una medalla es más que positivo.

“La idea es juntar la máxima cantidad de puntaje para clasificar a los Juegos Olímpicos, tanto en bote individual como en dobles. Siempre estamos pensando en el 200 metros y 500 metros en el doble, que es la distancia olímpica. Perocomo el sistema de clasificación incluye todas las distancias, obviamente hay que tener estrategia y sobre todo cuando una deportista puede competir varias distancias como es mi caso. Ese es un beneficio que tenemos que usar”, cerró María José Mailliard en ADN TOP.