Esposa de presunto agresor desmiente motivación política en ataque a diputado Javier Olivares: “Nunca gritó nada alusivo a la izquierda”

Nuevos antecedentes han surgido en torno a la golpiza denunciada por el diputado Javier Olivares (PDG), ocurrida durante la madrugada del domingo en un club de fútbol en Olmué.

Aunque el Congreso y el propio Presidente José Antonio Kast calificaron el hecho como un “ataque político” motivado por supuestos gritos a favor de la izquierda, la esposa del agresor entregó una versión diametralmente opuesta que descarta cualquier componente ideológico.

De acuerdo con el relato entregado a Chilevisión Noticias, la mujer explicó que el altercado se produjo mientras se encontraban bailando. Según su testimonio, el diputado le habría dado un empujón acompañado de la frase “córrete...”, acción que provocó la reacción inmediata de su esposo, quien le propinó un golpe de puño.

Contradicciones en el relato del parlamentario

La testigo fue enfática en desmentir los puntos centrales de la denuncia de Olivares:

Motivación Política: Aseguró que no son militantes de ningún partido y que “con suerte” votan, negando que se gritaran consignas alusivas a la izquierda.

Aseguró que no son militantes de ningún partido y que “con suerte” votan, negando que se gritaran consignas alusivas a la izquierda. Ataque por la Espalda: Afirmó que el golpe fue frontal y que, por el contrario, fue el asesor del diputado quien atacó a su marido por la espalda cuando este se retiraba del lugar.

Afirmó que el golpe fue frontal y que, por el contrario, fue el asesor del diputado quien atacó a su marido por la espalda cuando este se retiraba del lugar. Actitud del Diputado: Según la mujer, Olivares habría incitado a su pareja gritando: “¡Pégame! ¡No te creís tan choro! Soy diputado, a ver cómo te va".

“Nunca fue de espaldas, nunca gritó nada alusivo a izquierda, porque nosotros no somos militantes de ningún partido, con suerte nosotros votamos, no estamos metidos en la política (...) Él le da el combo, da la media vuelta y sale afuera. Detrás de él sale el asesor (de Olivares) yle pega a mi marido por la espalda”, declaró.

La mujer precisó que decidió hablar públicamente para aclarar que el conflicto “no tiene nada que ver” con la política, frente a las reiteradas declaraciones del parlamentario en los medios de comunicación.

Por su parte, el diputado Javier Olivares reafirmó que las nuevas versiones son falsas y sostuvo que él posee “la única verdad” de lo ocurrido. El legislador aseguró contar con registros audiovisuales que demostrarían su postura y ratificó que perseguirá judicialmente a los responsables de la agresión.