VIDEOS. El Real Betis de Pellegrini dejó escapar un triunfo clave en La Liga y se aleja de la zona de Champions League

El equipo del “Ingeniero” dejó pasar la oportunidad de acercarse a la zona de clasificación a Champions League.

Entre las idas y venidas por su renovación, Manuel Pellegrini sigue comandando al Real Betis de gran manera en esta temporada en Europa.

Este domingo, los sevillanos visitaron al Valencia por la fecha 12 de La Liga de España, donde, tras adelantarse en el marcador, no fueron capaces de sostener su ventaja y terminaron empatando 1-1.

El equipo del “Ingeniero” disputó un partido trabado en el Estadio de Mestalla, donde fueron los locales quienes impusieron sus condiciones durante gran parte del cotejo, aprovechando sobre todo las recuperaciones en mitad de cancha para salir rápido en las transiciones.

La apertura de la cuenta para los béticos llegó cuando el partido entraba en su fase final, luego de un grave error en la zaga “Che” que permitió a Ez Abde recuperar el balón y habilitar de gran manera a Juan Camilo “Cucho” Hernández al minuto 73, quien definió sin problemas en el mano a mano con el guardameta.

Cuando parecía que el 1-0 golpeaba de sobremanera al Valencia, los locales se recompusieron y empataron el encuentro rápidamente gracias a la anotación de Luis Rioja al minuto 82, que cazó un rebote tras un saque de esquina para vencer Álvaro Valles.

Con el empate en Mestalla, el Real Betis de Manuel Pellegrini alcanzó los 20 puntos en La Liga de España, ubicándose en el quinto lugar de la tabla y quedando a cinco unidades del Atlético de Madrid, que marca la zona de clasificación a la Champions League.

