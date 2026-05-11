Durante la tarde de este lunes un incendio fue reportado en el Mercado del Mar en Coquimbo.

Según información compartida por diario El Día, el foco se habría iniciado al interior del establecimiento.

De acuerdo al medio recién citado, el fuego habría sido originado por un ruco instalado dentro del recinto.

Hasta el momento, personal de Bomberos, Carabineros y Seguridad Municipal se encuentran trabajando en el lugar para controlar la situación.