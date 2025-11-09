Tomás Barrios y la clave de su consagración en el Challenger de Lima: “Feliz por cómo manejé lo físico y psicológico”

Tomás Barrios (122°) se coronó campeón del Challenger de Lima tras vencer en tie-breaks consecutivos al brasileño Joao Reis da Silva (211°), sumando así su tercer título en lo que va de 2025.

El chillanejo tuvo que superar una semana más que compleja para alzar el trofeo, y así lo analizó en conversación con Desde La Qualy Perú.

“Muy feliz por cómo se dio esta semana, que fue de mucho trabajo. Contento de que haya caído para mi lado y de salir campeón. Quedan dos semanas todavía y ojalá terminarlo de esta misma forma”, comenzó diciendo el chileno.

Acerca de cómo terminó el torneo desde lo físico, aseguró: “Estoy cansado. En el momento se siente un poco menos por la adrenalina del punto a punto, pero ahora que terminó uno lo va sintiendo. Juego de nuevo el martes, así que a recuperarse lo más rápido posible”.

“Tuve un partido de más de cuatro horas y me tocó jugar al día siguiente, no tuve descanso. Feliz por cómo lo pude manejar física y psicológicamente también; tuve que pensar mucho”, sentenció Barrios.