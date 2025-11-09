;

VIDEO. Tomás Barrios y la clave de su consagración en el Challenger de Lima: “Feliz por cómo manejé lo físico y psicológico”

El chillanejo superó en un parejo duelo a Joao Reis da Silva para sumar su tercer título en el año.

Javier Catalán

Tomás Barrios y la clave de su consagración en el Challenger de Lima: “Feliz por cómo manejé lo físico y psicológico”

Tomás Barrios (122°) se coronó campeón del Challenger de Lima tras vencer en tie-breaks consecutivos al brasileño Joao Reis da Silva (211°), sumando así su tercer título en lo que va de 2025.

El chillanejo tuvo que superar una semana más que compleja para alzar el trofeo, y así lo analizó en conversación con Desde La Qualy Perú.

“Muy feliz por cómo se dio esta semana, que fue de mucho trabajo. Contento de que haya caído para mi lado y de salir campeón. Quedan dos semanas todavía y ojalá terminarlo de esta misma forma”, comenzó diciendo el chileno.

Revisa también:

ADN

Acerca de cómo terminó el torneo desde lo físico, aseguró: “Estoy cansado. En el momento se siente un poco menos por la adrenalina del punto a punto, pero ahora que terminó uno lo va sintiendo. Juego de nuevo el martes, así que a recuperarse lo más rápido posible”.

Tuve un partido de más de cuatro horas y me tocó jugar al día siguiente, no tuve descanso. Feliz por cómo lo pude manejar física y psicológicamente también; tuve que pensar mucho”, sentenció Barrios.

Contenido patrocinado

¿Cómo votar por &#039;La mañana de Pablo Aguilera&#039;?: Nominado al &#039;Mejor Programa Radial&#039; del Copihue de Oro 2025

¿Cómo votar por 'La mañana de Pablo Aguilera'?: Nominado al 'Mejor Programa Radial' del Copihue de Oro 2025

HBO Max: Estas son las nuevas películas que llegan a la plataforma de streaming en noviembre

HBO Max: Estas son las nuevas películas que llegan a la plataforma de streaming en noviembre

Guía definitiva para pasar de ser una compradora compulsiva a una compradora analítica, sin perder el estilo

Guía definitiva para pasar de ser una compradora compulsiva a una compradora analítica, sin perder el estilo

¡Nunca antes visto! Juan Luis Guerra y Sting anuncian importante colaboración musical

¡Nunca antes visto! Juan Luis Guerra y Sting anuncian importante colaboración musical

“Tales From ‘85”: el universo de Stranger Things se expande con nueva serie animada

“Tales From ‘85”: el universo de Stranger Things se expande con nueva serie animada

¿Confirmados para el Festival de Viña 2026?: Popular dúo de comediantes enciende los rumores tras inesperadas declaraciones

¿Confirmados para el Festival de Viña 2026?: Popular dúo de comediantes enciende los rumores tras inesperadas declaraciones

La última misa del hacha dorada: Diary of a Madman de Ozzy Osbourne cumple 44 años

La última misa del hacha dorada: Diary of a Madman de Ozzy Osbourne cumple 44 años

&#039;Gremlins 3&#039;: Confirman fecha de estreno para la próxima película de la franquicia

'Gremlins 3': Confirman fecha de estreno para la próxima película de la franquicia

El fenómeno del &#039;K-Pop Demons Hunters&#039; sigue en auge: la canción &#039;Golden&#039; recibe nominaciones a los Premios Grammy 2026

El fenómeno del 'K-Pop Demons Hunters' sigue en auge: la canción 'Golden' recibe nominaciones a los Premios Grammy 2026

Auditor confesó en El Chacotero Sentimental que decidió cambiar su destino: &#039;Fue mi dama de compañía, pero ya no soporto su trabajo&#039;

Auditor confesó en El Chacotero Sentimental que decidió cambiar su destino: 'Fue mi dama de compañía, pero ya no soporto su trabajo'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad