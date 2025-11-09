Tomás Barrios toca el cielo en Lima: gana su tercer título en el año y roza el top 100 del Ranking ATP / Hans Scott

Durante la jornada de este domingo, Tomás Barrios (122°) se consagró campeón del Challenger de Lima y sumó así su tercer título en el año.

El tenista chileno impuso su calidad de favorito y derrotó en la final al brasileño Joao Reis da Silva (211°) en sets corridos, ambos definidos en el tie-break.

En un cotejo marcado por la paridad entre ambos jugadores, Barrios supo mantenerse firme y administrar bien el físico, que podía pasarle factura tras las exigentes rondas anteriores.

Con el triunfo en Lima, el chillanejo alzó su tercer trofeo ATP de la temporada, sumando este título a los obtenidos en los Challengers de Cali y Campinas.

Además, esta consagración le otorga a Tomás Barrios valiosos puntos en el ranking ATP. Exactamente 75 unidades, que lo dejan en el puesto 111 del escalafón mundial.