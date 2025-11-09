“Anda a lavarte...”: la frase con que Tomás Barrios se desquitó con los hinchas peruanos en el Challenger de Lima / Instagram @igmaevents

Tomás Barrios ha debido superar diversos obstáculos durante su participación en el Challenger de Lima.

Entre otros ámbitos, el chillanejo salió victorioso del partido más largo en la historia de este tipo de eventos en el mundo, ganándole el viernes a Juan Bautista Torres en 4 horas y 26 minutos.

Ayer sábado, Tomás Barrios pudo evadir el desgaste acumulado para meterse en la final del torneo sobre arcilla luego de imponerse en dos parciales al ecuatoriano Álvaro Guillén Meza.

Sin embargo, durante el desarrollo del segundo set, el 122 del ranking ATP tuvo momentos donde retrasó en algo el juego con tal de tomar aire en lo físico.

La actitud de Tomás Barrios no gustó mucho en el público peruano, que empezó a reclamarle, cuestión ante la cual el chileno no se quedó callado y, ante el grito de un fanático limeño en su contra, se despachó con flor de chilenismo para responderle: “Anda a lavarte la r...”

Anda a lavarte la raja qliao... pic.twitter.com/zCPEPCoaRW — Chilean Premier League (@AbranCancha8) November 9, 2025

Lejos de complicarse, Tomás Barrios abrochó su victoria e irá este domingo por su tercer título del año: a las 15:30 horas de hoy domingo 9 de noviembre, enfrentará en la final del Challenger de Lima al brasileño Joao Reis da Silva, 211 del mundo.