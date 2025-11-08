;

VIDEO. Tomás Barrios no acusa el desgaste y avanza a su quinta final de Challenger en 2025

Pese a haber jugado ayer el partido más largo en la historia de este tipo de eventos, el chillanejo se mantuvo firme para clasificarse a la final en Lima.

Carlos Madariaga

Tomás Barrios tenía un duro desafío este sábado: reponerse a las 4 horas y 26 minutos que le tomó ayer viernes meterse a las semifinales del Challenger de Lima.

Considerando el desgaste de haber jugado el partido más largo en la historia de este tipo de partidos, el 122 del mundo tenía que medirse hoy ante el ecuatoriano Álvaro Guillén Meza.

Sin embargo, el chillanejo se mostró más que contundente ante el 213 del plantel, con tres quiebres sobre su rival para ganar 6/2 el primer set.

Álvaro Guillén Meza buscó emparejar las acciones, buscando sacar ventaja del desgaste de Tomás Barrios.

Aun asi, pese al juego del ecuatoriano, el tenista nacional concretó un break decisivo en el duodécimo juego, abrochando el 7/5 con que selló el triunfo que le permite escalar al puesto 115 del mundo.

Con esto, Tomás Barrios alcanzó su quinta final del año en torneos Challenger y mañana domingo, en Lima, buscará su tercer trofeo en 2025. Su rival saldrá del juego entre el local Gonzalo Bueno y el brasileño Joao Reis da Silva.

