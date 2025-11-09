“¡Lo damos vuelta!”: el Lado B del sufrido triunfo de la U sobre Limache

La Universidad de Chile consiguió un luchado triunfo 4-3 ante Deportes Limache por la fecha 27 del Campeonato Nacional, pese a un inicio más que complejo en Independencia.

ADN.CL estuvo presente en el Estadio Santa Laura, y acá te contamos lo que no se vio por TV.

Ingreso tranquilo

A diferencia de lo que sucedió en las visitas anteriores al Estadio Santa Laura, los hinchas azules no provocaron disturbios intentando pasarse de una galería a otra. Los exteriores, también estuvieron en completa tranquilidad.

Silencio provisorio en Independencia

Completamente dormida entró la defensa de la U, y prueba de ello fueron los goles de Bastián Silva (10) y Facundo Pons (15), que silenciaron el Santa Laura. Tras el segundo tanto, el aliento azul se escuchó en todo el recinto deportivo.

El despertar azul

Empujado por su hinchas, los universitarios comenzaron poco a poco a despertar y llegaron las lucidas del portero visitante. Tan fue la presión, que cayó el primer descuento.

El VAR y el no gol de Fernández

En el minuto 35, tras una clara mano en el área, el juez del partido indicó el punto penal. Durante la revisión, Leandro Fernández tomó la pelota como para pegarle él, pero había que asegurar sí o sí el descuento, por lo que finalmente Charles Aránguiz (38′) se apoderó del balón y anotó el 1-2.

El tiempo “tomatero”

Con la ventaja, y preso de la presión insostenible de los azules, Deportes Limache aprovechó cada oportunidad para hacer tiempo, al punto de que el portero Borguez inventó una supuesta agresión con un inexistente proyectil que habría caído desde la galería sur. Augusto Aguirre buscó por largo minutos el supuesto proyectil, el cual por supuesto nunca encontró.

“Lo damos vuelta”

Era el grito lo hinchas finalizado el primer tiempo, y los de Álvarez cumplieron apenas iniciado el complemento. Leandro Fernández (46′) al minuto y Javier Altamirano (55′) a los 10 hicieron estallar al Santa Laura.

Álvarez enfurecido

Ya con el marcador a favor, los azules inexplicablemente empezaron a perder pelotas muy fáciles y, tanto Fabián Hormazábal como Javier Altamirano se llevaron los retos de un Gustavo Álvarez enfurecido porque este último, perdió una pelota que casi se transformó en el empate del visitante.

Silencio y explosión

En el minuto 65, Facundo Pons (65) con un golazo dejó en silencio, otra vez, al Santa Laura, pero mala jugada siguiente, aparecería otra vez Leandro Fernández (67) para poner en ventaja, definitivamente a los universitarios.

Un “Príncipe” héroe

En una de las últimas jugadas del partido, Deportes Limache, con más ganas que fútbol, casi encontró un histórico 4-4, pero aparecería Charles Aránguiz para, en la línea, evitar un empate que habría sido una derrota para los azules.