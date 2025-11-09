La Universidad de Chile sacó adelante un complejo partido ante Deportes Limache y consiguió un triunfo clave en la lucha por alcanzar el “Chile 2” y el cupo directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

En conferencia de prensa, Gustavo Álvarez analizó el compromiso y salió a respaldar a sus defensores, que por momentos se vieron superados por los contraataques del conjunto “tomatero”.

“Tuve que cambiar el plan porque nos encontramos dos a cero abajo, pero no por el sistema. A partir de ahí, el equipo mostró rebeldía, pero yo les decía que esa rebeldía no se transformara en locura. Atacamos, pero quedamos expuestos a las contras. Era un golpe por golpe”, comenzó diciendo el DT.

“En el segundo tiempo generamos como ocho jugadas claras de gol. El equipo inició el partido dubitativo, pero después mostró una rebeldía que valoro mucho más, porque era el sexto partido en 18 días. Es algo de lo que me quejo, pero había un cansancio”, agregó.

Al ser consultado por Gabriel Castellón, Matías Zaldivia y Franco Calderón, quienes no se vieron bien en el primer tiempo, señaló: “Los errores son parte del juego. Lo que pasa es que hay jugadores que tienen un nivel muy alto en este plantel y no es común que los cometan. Siempre hay un factor físico y también puede haber un agotamiento mental. Considero que son tres jugadores muy confiables, pero entiendo que también se pueden equivocar”.

El entrenador también tuvo palabras para Lucas Assadi y la fuerte sanción que recibió tras escupir al público en el Clásico Universitario. “Lo de Lucas tiene que ser un aprendizaje, y creo que va a ser así”, afirmó.

Finalmente, al ser consultado por una posible revancha en Copa Libertadores 2026, Álvarez evitó proyectarse y respondió: “Falta mucho para eso. Yo tengo que estar centrado en O’Higgins, que es un equipo que juega muy bien y está con nosotros en la parte alta de la tabla. Vamos a tomar el partido como una ‘final’”, cerró.