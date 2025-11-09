;

Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 9 de noviembre, y quién transmite?

La agenda de encuentros del balompié nacional para este domingo contempla tres juegos del Campeonato Nacional 2025 y dos de la Segunda División Profesional.

Carlos Madariaga

Hoy, domingo 9 de noviembre, el fútbol chileno cierra el fin de semana con una agenda que contempla cinco partidos.

Tres de esos encuentros darán vida a la fecha 27 del Campeonato Nacional 2025, mientras que otros dos son parte de la jornada 24 de la Segunda División Profesional.

Campeonato Nacional 2025

La programación del fútbol chileno hoy 9 de noviembre arrancará a las 15:00 horas, en Talcahuano, donde Huachipato recibirá al Audax Italiano, con arbitraje de Miguel Araos y transmisión de TNT Sports Premium.

Luego, a contar de las 17:30 horas, Universidad de Chile y Deportes Limache medirán fuerzas en el Santa Laura. Felipe González será el juez del compromiso, que será transmisión de ADN Deportes y por TV de TNT Sports Premium.

El cierre de acción vendrá a contar de las 20:00 horas, en El Cobre de El Salvador, donde Cobresal jugará ante Everton, con arbitraje de Franco Jiménez y transmisión de TNT Sports Premium.

Segunda División Profesional

La acción de la tercera categoría del balompié nacional arrancará a las 15:00 horas, cuando Brujas de Salamanca se mida ante Santiago City en el Municipal de Salamanca, con arbitraje de Yerko Montenegro y transmisión de La Liga 2D.

Tras ello, a contar de las 17:30 horas, Deportes Rengo jugará ante General Velásquez en el Municipal de Rengo. Agustín Valenzuela será el juez del duelo, que será transmisión de La Liga 2D.

