Lejos de mayor relajo por haber ganado el título, Coquimbo Unido concretó este sábado su decimoquinta victoria seguida, ahora ante Palestino.

Todo tras dos tiros de esquina que terminaron en asistencias de Matías Palavecino. “Lo venimos entrenando todo el año, lo entrenamos muchísimo el día anterior también, asi que no fue de casualidad”, resaltó, valorando cómo ajustaron el ritmo en una semana de plena celebración.

“El ”Chino” (Esteban González) nos dio la libertad de lo que queríamos hacer, nos dio unos días libres para disfrutar. El jueves volvimos a entrenar y este grupo se acostumbró a ganar, quiere seguir rompiendo récords. Nos pusimos en la cabeza que teníamos que seguir demostrando y lo hicimos hoy, fuimos justos vencedores. Demostramos que por algo somos campeones", recalcó el argentino, ya expectante por enfrentar el clásico regional tras el receso por la fecha FIFA.

“Dijeron que en la segunda vuelta nos íbamos a caer por el parón y demostramos que no. Cumplimos el objetivo, pero este grupo se acostumbró a ganar y seguramente le va a querer dar una alegría a la gente. Este grupo no tiene techo. Dejando de lado el logro que tuvimos, la gente nos va a pedir que ganemos el clásico”, dijo Matías Palavecino.

El “10″ de Coquimbo Unido ya suena en los grandes como posible refuerzo para 2026, pero él afronta el tema con mesura. “No soy de mirar mucho, trato de disfrutar el presente. Obviamente, va a haber rumores, al quedar libre se abre mucho el abanico de posibilidades. En diciembre se verá. Tengo la cabeza más puesta en ir a disfrutar a mi familia que en otra cosa”, cerró el enganche “pirata” en La Cisterna.