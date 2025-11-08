;

AUDIO. “En diciembre tengo en mi cabeza ir a disfrutar a mi familia que en otra cosa”

Matías Palavecino desestimó los rumores para su salida de Coquimbo Unido y destacó cómo siguieron estirando su racha de victorias.

Carlos Madariaga

Matías Palavecino y la victoria ante Palestino

02:12

Lejos de mayor relajo por haber ganado el título, Coquimbo Unido concretó este sábado su decimoquinta victoria seguida, ahora ante Palestino.

Todo tras dos tiros de esquina que terminaron en asistencias de Matías Palavecino. “Lo venimos entrenando todo el año, lo entrenamos muchísimo el día anterior también, asi que no fue de casualidad”, resaltó, valorando cómo ajustaron el ritmo en una semana de plena celebración.

ADN

El ”Chino” (Esteban González) nos dio la libertad de lo que queríamos hacer, nos dio unos días libres para disfrutar. El jueves volvimos a entrenar y este grupo se acostumbró a ganar, quiere seguir rompiendo récords. Nos pusimos en la cabeza que teníamos que seguir demostrando y lo hicimos hoy, fuimos justos vencedores. Demostramos que por algo somos campeones", recalcó el argentino, ya expectante por enfrentar el clásico regional tras el receso por la fecha FIFA.

“Dijeron que en la segunda vuelta nos íbamos a caer por el parón y demostramos que no. Cumplimos el objetivo, pero este grupo se acostumbró a ganar y seguramente le va a querer dar una alegría a la gente. Este grupo no tiene techo. Dejando de lado el logro que tuvimos, la gente nos va a pedir que ganemos el clásico”, dijo Matías Palavecino.

El “10″ de Coquimbo Unido ya suena en los grandes como posible refuerzo para 2026, pero él afronta el tema con mesura. “No soy de mirar mucho, trato de disfrutar el presente. Obviamente, va a haber rumores, al quedar libre se abre mucho el abanico de posibilidades. En diciembre se verá. Tengo la cabeza más puesta en ir a disfrutar a mi familia que en otra cosa”, cerró el enganche “pirata” en La Cisterna.

¿Cómo votar por &#039;La mañana de Pablo Aguilera&#039;?: Nominado al &#039;Mejor Programa Radial&#039; del Copihue de Oro 2025

HBO Max: Estas son las nuevas películas que llegan a la plataforma de streaming en noviembre

Guía definitiva para pasar de ser una compradora compulsiva a una compradora analítica, sin perder el estilo

¡Nunca antes visto! Juan Luis Guerra y Sting anuncian importante colaboración musical

“Tales From ‘85”: el universo de Stranger Things se expande con nueva serie animada

¿Confirmados para el Festival de Viña 2026?: Popular dúo de comediantes enciende los rumores tras inesperadas declaraciones

La última misa del hacha dorada: Diary of a Madman de Ozzy Osbourne cumple 44 años

&#039;Gremlins 3&#039;: Confirman fecha de estreno para la próxima película de la franquicia

El fenómeno del &#039;K-Pop Demons Hunters&#039; sigue en auge: la canción &#039;Golden&#039; recibe nominaciones a los Premios Grammy 2026

Auditor confesó en El Chacotero Sentimental que decidió cambiar su destino: &#039;Fue mi dama de compañía, pero ya no soporto su trabajo&#039;

