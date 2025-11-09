;

Perú acusa problemas para viajar a Rusia y “contempla la posibilidad” de cancelar su amistoso ante Chile

El elenco del Rímac denunció que se canceló unilateralmente su vuelo, cuestión que les hará perder dos días de entrenamiento.

Perú acusa problemas para viajar a Rusia y "contempla la posibilidad" de cancelar su amistoso ante Chile

/ ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

En el marco de la última fecha FIFA, la selección chilena se reunirá en Rusia para jugar dos partidos amistosos en Sochi.

Uno de esos será ante Perú, el martes 18 de noviembre, pero dichos planes podrían cambiar.

Esto tras la denuncia pública realizada por la Federación Peruana de Fútbol, que cuestionó a la línea aérea Air France por cancelar unilateralmente el viaje que debían hacer ayer sábado a San Petersburgo.

“Es importante mencionar que debido a estos inconvenientes, el equipo perderá dos días de entrenamiento debido al contratiempo y nuevos itinerarios”, explicaron a través de un comunicado.

Producto de lo anterior, plantearon que se están realizando “gestiones de alto nivel” para cumplir con las presentaciones ante Chile y Rusia.

Eso sí, advirtieron que “se contempla la posibilidad de solicitar a la organización la reprogramación o aplazar sus presentaciones si la situación no encuentra una solución que no perjudique el bienestar de los futbolistas”.

Así las cosas, La Roja podría quedarse solo con un amistoso pactado para cerrar su año deportivo.

