Escandalosa goleada de Marruecos a Nueva Caledonia en el Mundial Sub 17: es récord en la historia de las Copas del Mundo

El elenco africano aplastó por 16-0 al conjunto oceánico, marcando un hito a todo nivel de citas planetarias.

Carlos Madariaga

El Mundial Sub 17 Qatar 2025 quedará ya para siempre en los libros de historia, más allá de ser el primero de la categoría con 48 equipos.

Todo ante lo hecho por los juveniles de Marruecos ante Nueva Caledonia, por el grupo B.

Los africanos ya imponían tempranamente sus términos, considerando que a los 18 minutos ganaban 3-0 con un doblete de Oualid Ibn Salah y otro tanto de Bilal Soukrat.

Sin embargo, Nueva Caledonia sufrió dos expulsiones en los siguientes 10 minutos, con rojas contra Typhan Dreuko y Filipe Canehmez.

Con 9 jugadores, el cuadro oceánico no pudo ejercer mayor resistencia y terminó sufriendo un humillante 16-0 en contra que le garantiza a Marruecos ser el mejor tercero, en el peor de los casos, por la diferencia de gol.

Sin embargo, lo hecho por los africanos quedará en los libros de historia, pues esta victoria se transformó en la mayor goleada en la historia de las Copas del Mundo de cualquier categoría y género, desplazando al 13-0 que España le propinó a Nueva Zelanda en el Mundial Sub 17 de 1997.

