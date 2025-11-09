;

VIDEOS. Guardiola festeja su partido 1000 como DT dándole una lección al Liverpool

Manchester City hizo pesar su localía para golear con claridad al vigente campeón de la Premier League.

Carlos Madariaga

En el partido más atractivo por la fecha 11 de la Premier League se concretó un peculiar hito para el director del Manchester City, Pep Guardiola.

Todo porque alcanzó los 1.000 partidos dirigidos desde que inició su carrera como DT, siendo el del número redondo nada más y nada menos que el choque contra el campeón vigente, Liverpool.

El encuentro fue desde un comienzo favorable a los “ciudadanos”, aun cuando Erling Haaland no pudo superar a Mamardashvilli en un tiro penal que dispuso al minuto 13.

Sin embargo, el noruego tuvo su revancha al minuto 29 cuando conectó un centro y, tras un roce en Konaté, abrió la cuenta para el Manchester City.

Liverpool intentó reaccionar y Virjil van Dijk aprovechó el juego aéreo para igualar, pero el VAR invalidó el tanto por posición de adelanto de Andy Robertson, estimando que el escocés interfirió en la jugada.

Al cierre del primer tiempo, el neerlandés abrochó un domingo para el olvido tras desviar decisivamente un disparo de Nicolás González que terminó en la portería “Red”.

Ya al minuto 63, el belga Jeremy Doku sentenció la victoria del Manchester City con un gran disparo desde fuera del área.

Con el 3-0 final, el elenco “ciudadano” llegó a las 22 unidades para instalarse como el escolta del Arsenal, ubicándose a cuatro puntos de los “Gunners”.

En cambio, los de Arne Slot siguen hundiéndose en la tabla, estancándose en el octavo puesto, con 18 unidades, ya a largos 8 puntos de la cima del campeonato.

