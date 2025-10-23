“Bienvenido mañana Manuel”: Pablo Milad se ilusiona con ver a Pellegrini en La Roja y le deja un aviso al DT del Betis

Pablo Milad, presidente de la ANFP, habló sobre la búsqueda del nuevo entrenador para la selección chilena y mostró su deseo por ver a Manuel Pellegrini, actual DT del Real Betis, en la banca de La Roja.

“Felipe Correa (gerente de selecciones nacionales) junto a su equipo de asesores, están barajando las posibilidades de los técnicos. Ahora, si me dicen Manuel (Pellegrini), bienvenido mañana Manuel”, señaló este jueves el mandamás del fútbol chileno.

En la misma línea, el dirigente aseguró que “sería un elogio para nosotros tener un técnico de esa envergadura. Con el currículum y la experiencia que tiene Manuel, sería un aporte fundamental para nuestra selección”.

“Él decidirá sobre lo que quiere para su futuro. Nosotros no podemos influir en eso, pero las puertas están abiertas para él”, avisó Pablo Milad.

“Es una decisión netamente personal, porque Manuel está en plena vigencia, está muy bien catalogado en Europa y se ve con muchas energías”, concluyó el presidente de la ANFP.