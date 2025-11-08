¿Volverá a La Roja? Gareca lo hizo jugar un solo partido y hoy volvió a anotar luego de siete meses / Rodrigo Valle

Si hay un nombre que ha ido quedando en el olvido para los fanáticos de la selección chilena es el de Ulises Ortegoza.

El volante argentino de abuela paterna nacida en suelo nacional fue una de las variantes por las que pujó Ricardo Gareca en su fallido proceso con La Roja.

De hecho, lo tuvo en la prenómina para la Copa América 2024, sin llevarlo, y finalmente el “Tigre” solo lo hizo jugar una vez, cuando el volante de Talleres de Córdoba ingresó los últimos seis minutos en la goleada que sufrió Chile en Barranquilla ante Colombia, por Eliminatorias.

Un año después de aquel debut con La Roja, Ulises Ortegoza desapareció del mapa de la selección chilena, incluyendo el interinato de Nicolás Córdova.

Sin embargo, el volante de 28 años volvió a cobrar continuidad en Talleres y este sábado fue figura al abrochar la jugada colectiva con la cual se impusieron 1-0 a Platense, volviendo al gol luego de siete meses.

Con este tanto, Ulises Ortegoza aportó para la racha que tiene a la “T” habiendo perdido apenas un partido de sus últimos ocho. Habrá que ver si el trasandino logra mantener su nivel con tal de volver a ser considerado en la selección chilena el próximo año.