"Hazte el guapo...": la crítica de Ronald Fuentes a Piero Maza que le valió la roja en Ñublense

Ñublense vivió un sábado de altos y bajos en Rancagua, donde remontó ante O’Higgins pese a tener un jugador menos y terminó perdiendo 4-2 contra los celestes.

El partido quedó condicionado por la revisión del VAR que derivó en la expulsión de Gabriel Graciani a los 27 minutos, cuestión que provocó la molestia de su DT, Ronald Fuentes.

Mientras trasladaban al argentino a camarines, furioso por la determinación, el excentral le gritó en duros términos al juez, Piero Maza.

“Hazte el guapo en Argentina. Hazte el guapo en Argentina. Te hacis (sic) el guapo acá, cu...”, se escuchó en la transmisión de TNT Sports, aludiendo también a su rol en las semifinales de Copa Libertadores, donde fue criticado por su actuación en el choque de Racing Club ante Flamengo.

La frase no le gustó para nada al árbitro FIFA, que tomó la decisión de expulsarlo, pese a que Ronald Fuentes argumentó que el grito no fue contra Piero Maza.

Habrá que esperar al informe referil que se emane este lunes por parte de la ANFP para zanjar las sanciones a las que se expone el DT de Ñublense.