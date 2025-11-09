“En la primera rueda nos hicieron ver muy mal”: en O’Higgins aguardan por una “final” ante la U en Rancagua / Twitter @OHigginsoficial

En O’Higgins la felicidad fue total luego de imponerse 4-2 ante Ñublense en el estadio Codelco El Teniente, donde fue clave para la remontada la aparición de Luis Pavez.

Con una espectacular tijera en área rival, el defensor anotó el 3-2 con el que los celestes cimentaron el trabajado triunfo en Rancagua, pese a contar con un jugador más durante una hora.

“No sé lo que hice. Si dijera que lo tenía preparado, es mentira, soy lateral, me dedico a otras cosas, pero convertir un lindo gol sirvió para liberar las tensiones que teníamos porque fue frustrante el 2-1 en contra”, comentó entre risas en zona mixta.

Más allá de aquello, en O’Higgins ya proyectan la próxima fecha, tras la paralización por parón FIFA y elecciones, donde recibirán a la U de Chile, otro club involucrado en la pelea por el “Chile 2″.

“Va a ser un partido especial. En la primera rueda nos hicieron ver muy mal. Tenemos esa espinita de hacer valer la localía. Va a ser un partido difícil, para mí es uno de los equipos que mejor juega, pero va a ser lindo, nos vamos a preparar para enfrentar ese partido como corresponde”, aseguró Luis Pavez ante la consulta de ADN Deportes, sin olvidar el 6-0 que le propinaron los azules en mayo.

Otro de sus compañeros en el elenco rancagüino, Bryan Rabello, se mostró más mesurado ante la chance de una “venganza” contra los azules.

“Revancha no. Fue un accidente ese partido, no es lo que nos caracteriza como equipo. Obviamente, nos vamos a preparar de mejor manera para enfrentar a un gran rival, pero sabemos que tenemos nuestras armas y somos un equipo diferente al que enfrentaron esa vez”, aseguró el ex Colo Colo en zona mixta.