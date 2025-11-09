;

Juez de familia sufre violento robo en su casa en Buin: fue amenazado con armas

Fue intimidado por un grupo de delincuentes armados que ingresó a su vivienda y lo obligó a entregar dinero, artículos electrónicos y su vehículo, todo avaluado en cerca de 45 millones de pesos.

Cristóbal Álvarez

Carabineros de Chile

Carabineros de Chile / Oscar Guerra

Durante la tarde de este sábado, el juez Salvador Briceño fue víctima de un robo en su casa ubicada en la comuna de Buin, Región Metropolitana.

En concreto, el propio juez relató que los asaltantes lo intimidaron junto a su familia, apuntándolos con armas y exigiendo dinero en efectivo y artículos electrónicos.

Revisa también:

ADN

Él es el que me lleva a mi dormitorio a sacar el dinero en efectivo. Nos van apuntando, si bien claro nos apuntaron, eso fue bien intimidatorio. En ningún momento nos insultan, pero está toda esta cuestión de hablar fuerte, de exigir las cosas”, contó el magistrado.

Briceño explicó que, pese al temor, decidieron cooperar con los delincuentes para evitar una agresión mayor. “Lo habíamos conversado con mi familia, que si en algún momento nos llegaba a pasar algo así, trataríamos de ser lo más cooperadores posible para que la cuestión se pudiera aclarar lo más rápido posible”, añadió.

Entre las especies sustraídas se encuentran un vehículo Hyundai Santa Fe, cuatro celulares, tablets, un notebook y dinero en efectivo, todo avaluado en cerca de 45 millones de pesos.

Carabineros trabaja en la búsqueda de los autores del hecho, mientras el Ministerio Público instruyó diligencias investigativas.

Contenido patrocinado

¿Cómo votar por &#039;La mañana de Pablo Aguilera&#039;?: Nominado al &#039;Mejor Programa Radial&#039; del Copihue de Oro 2025

¿Cómo votar por 'La mañana de Pablo Aguilera'?: Nominado al 'Mejor Programa Radial' del Copihue de Oro 2025

HBO Max: Estas son las nuevas películas que llegan a la plataforma de streaming en noviembre

HBO Max: Estas son las nuevas películas que llegan a la plataforma de streaming en noviembre

Guía definitiva para pasar de ser una compradora compulsiva a una compradora analítica, sin perder el estilo

Guía definitiva para pasar de ser una compradora compulsiva a una compradora analítica, sin perder el estilo

¡Nunca antes visto! Juan Luis Guerra y Sting anuncian importante colaboración musical

¡Nunca antes visto! Juan Luis Guerra y Sting anuncian importante colaboración musical

“Tales From ‘85”: el universo de Stranger Things se expande con nueva serie animada

“Tales From ‘85”: el universo de Stranger Things se expande con nueva serie animada

¿Confirmados para el Festival de Viña 2026?: Popular dúo de comediantes enciende los rumores tras inesperadas declaraciones

¿Confirmados para el Festival de Viña 2026?: Popular dúo de comediantes enciende los rumores tras inesperadas declaraciones

La última misa del hacha dorada: Diary of a Madman de Ozzy Osbourne cumple 44 años

La última misa del hacha dorada: Diary of a Madman de Ozzy Osbourne cumple 44 años

&#039;Gremlins 3&#039;: Confirman fecha de estreno para la próxima película de la franquicia

'Gremlins 3': Confirman fecha de estreno para la próxima película de la franquicia

El fenómeno del &#039;K-Pop Demons Hunters&#039; sigue en auge: la canción &#039;Golden&#039; recibe nominaciones a los Premios Grammy 2026

El fenómeno del 'K-Pop Demons Hunters' sigue en auge: la canción 'Golden' recibe nominaciones a los Premios Grammy 2026

Auditor confesó en El Chacotero Sentimental que decidió cambiar su destino: &#039;Fue mi dama de compañía, pero ya no soporto su trabajo&#039;

Auditor confesó en El Chacotero Sentimental que decidió cambiar su destino: 'Fue mi dama de compañía, pero ya no soporto su trabajo'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad