Juez de familia sufre violento robo en su casa en Buin: fue amenazado con armas

Durante la tarde de este sábado, el juez Salvador Briceño fue víctima de un robo en su casa ubicada en la comuna de Buin, Región Metropolitana.

En concreto, el propio juez relató que los asaltantes lo intimidaron junto a su familia, apuntándolos con armas y exigiendo dinero en efectivo y artículos electrónicos.

“Él es el que me lleva a mi dormitorio a sacar el dinero en efectivo. Nos van apuntando, si bien claro nos apuntaron, eso fue bien intimidatorio. En ningún momento nos insultan, pero está toda esta cuestión de hablar fuerte, de exigir las cosas”, contó el magistrado.

Briceño explicó que, pese al temor, decidieron cooperar con los delincuentes para evitar una agresión mayor. “Lo habíamos conversado con mi familia, que si en algún momento nos llegaba a pasar algo así, trataríamos de ser lo más cooperadores posible para que la cuestión se pudiera aclarar lo más rápido posible”, añadió.

Entre las especies sustraídas se encuentran un vehículo Hyundai Santa Fe, cuatro celulares, tablets, un notebook y dinero en efectivo, todo avaluado en cerca de 45 millones de pesos.

Carabineros trabaja en la búsqueda de los autores del hecho, mientras el Ministerio Público instruyó diligencias investigativas.