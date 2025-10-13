Pareja de adultos mayores sufre violento turbazo mientras dormían en Buin: afirman que los delincuentes “nos trataron bien”

Esta madrugada un matrimonio de adultos mayores sufrió un robo en el modo ‘turbazo’ en su vivienda por parte de tres sujetos en la comuna de Buin, región Metropolitana.

De acuerdo a la información preliminar, el hecho ocurrió cerca de la 01:30 horas en calle General Bachelet, en el sector de Alto Jahuel, cuando la pareja dormía en el domicilio.

Según los relatos que entregaron las víctimas a Radio ADN, tres individuos ingresaron y los intimidaron para sustraerles especies de valor , mientras que una cuarta persona los esperaba en el auto en que llegaron.

“Los asaltantes nos trataron bien”

“Le pegaron una patada a la puerta y nos asaltaron: ‘¿Dónde está la plata? ¿Dónde está la llave del auto?’. Dieron vuelta unas carteras que tenía mi señora, y encontraron la llave”, contó uno de los adultos mayores.

Su esposa añadió que “a mi nieto lo apuntaron porque había hablado, teníamos que estar callados (...). Los asaltantes nos trataron bien , no fueron irrespetuosos”.

Los delincuentes huyeron en el vehículo de la familia, el cual apareció esta mañana en la comuna de Puente Alto. La Brigada de Robo Metropolitana de la PDI está a cargo de las indagaciones de este turbazo ocurrido en Buin.