;

Pareja de adultos mayores sufre violento turbazo mientras dormían en Buin: afirman que los delincuentes “nos trataron bien”

En conversación con Radio ADN, una de las víctimas relató que “a mi nieto lo apuntaron porque había hablado, teníamos que estar callados”.

Ruth Cárcamo

Richard Jiménez

Pareja de adultos mayores sufre violento turbazo mientras dormían en Buin: afirman que los delincuentes “nos trataron bien”

Pareja de adultos mayores sufre violento turbazo mientras dormían en Buin: afirman que los delincuentes “nos trataron bien”

02:02

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Esta madrugada un matrimonio de adultos mayores sufrió un robo en el modo ‘turbazo’ en su vivienda por parte de tres sujetos en la comuna de Buin, región Metropolitana.

De acuerdo a la información preliminar, el hecho ocurrió cerca de la 01:30 horas en calle General Bachelet, en el sector de Alto Jahuel, cuando la pareja dormía en el domicilio.

Revisa también

ADN

Según los relatos que entregaron las víctimas a Radio ADN, tres individuos ingresaron y los intimidaron para sustraerles especies de valor, mientras que una cuarta persona los esperaba en el auto en que llegaron.

“Los asaltantes nos trataron bien”

“Le pegaron una patada a la puerta y nos asaltaron: ‘¿Dónde está la plata? ¿Dónde está la llave del auto?’. Dieron vuelta unas carteras que tenía mi señora, y encontraron la llave”, contó uno de los adultos mayores.

Su esposa añadió que “a mi nieto lo apuntaron porque había hablado, teníamos que estar callados (...). Los asaltantes nos trataron bien, no fueron irrespetuosos”.

Los delincuentes huyeron en el vehículo de la familia, el cual apareció esta mañana en la comuna de Puente Alto. La Brigada de Robo Metropolitana de la PDI está a cargo de las indagaciones de este turbazo ocurrido en Buin.

Contenido patrocinado

Javiera Jordán: 13 años de moda nupcial y un estilo con identidad propia

Javiera Jordán: 13 años de moda nupcial y un estilo con identidad propia

Jara lidera pero el 38% confía en Kast para combatir la delincuencia y el narcotráfico: Encuesta Cadem elecciones presidenciales

Jara lidera pero el 38% confía en Kast para combatir la delincuencia y el narcotráfico: Encuesta Cadem elecciones presidenciales

Chayanne suma nueva fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para show en Concepción?

Chayanne suma nueva fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para show en Concepción?

Ridley Scott califica las películas modernas de &#039;mierda&#039;: &#039;Nos estamos ahogando en la mediocridad&#039;

Ridley Scott califica las películas modernas de 'mierda': 'Nos estamos ahogando en la mediocridad'

¡Orgullo nacional! 31 Minutos llegó con sus grandes éxitos a Tiny Desk

¡Orgullo nacional! 31 Minutos llegó con sus grandes éxitos a Tiny Desk

A días de su show en Chile: David Guetta se corona como el Dj N°1 de todo el mundo en el Top 100 del 2025

A días de su show en Chile: David Guetta se corona como el Dj N°1 de todo el mundo en el Top 100 del 2025

La implosión de una leyenda del progresivo: &#039;Red&#039; de King Crimson cumple 51 años

La implosión de una leyenda del progresivo: 'Red' de King Crimson cumple 51 años

Taylor Swift responde a fanáticos que creen que se retirará de la música tras casarse con Travis Kelce

Taylor Swift responde a fanáticos que creen que se retirará de la música tras casarse con Travis Kelce

Soy experta en bienestar y te digo por qué debes evitar dejar los zapatos en estos lugares de la casa

Soy experta en bienestar y te digo por qué debes evitar dejar los zapatos en estos lugares de la casa

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad