;

Niño de 10 años muere atropellado por un camión aljibe en San Pedro de Atacama

La SIAT de Carabineros realiza peritajes para determinar las causas del hecho.

Cristóbal Álvarez

Niño de 10 años muere atropellado por un camión aljibe en San Pedro de Atacama

Niño de 10 años muere atropellado por un camión aljibe en San Pedro de Atacama / VICTOR HUENANTE

Durante la tarde de este sábado, un niño de 10 años murió tras ser atropellado por un camión aljibe en la comuna de San Pedro de Atacama, Región de Antofagasta.

Revisa también:

ADN

De acuerdo con información entregada por Carabineros, el hecho ocurrió en calle Antonio León, hasta donde llegó personal de la 2ª Comisaría local para verificar el procedimiento. Al arribar, los funcionarios constataron el fallecimiento del menor, quien fue impactado por el vehículo de gran tamaño.

El comisario de la unidad, mayor Mario Carreño, señaló que se trató de un atropello ocurrido “en la vía pública”, mientras que el teniente Alejandro Ortiz, de la SIAT Antofagasta, precisó que el hecho “corresponde a un accidente de tipo aplastamiento, que involucra a un vehículo mayor y a un peatón menor de edad, producto de esto este fallece”.

Por instrucción del Ministerio Público, personal de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito quedó a cargo de las pericias para esclarecer las causas del accidente y determinar eventuales responsabilidades.

Contenido patrocinado

¿Cómo votar por &#039;La mañana de Pablo Aguilera&#039;?: Nominado al &#039;Mejor Programa Radial&#039; del Copihue de Oro 2025

¿Cómo votar por 'La mañana de Pablo Aguilera'?: Nominado al 'Mejor Programa Radial' del Copihue de Oro 2025

HBO Max: Estas son las nuevas películas que llegan a la plataforma de streaming en noviembre

HBO Max: Estas son las nuevas películas que llegan a la plataforma de streaming en noviembre

Guía definitiva para pasar de ser una compradora compulsiva a una compradora analítica, sin perder el estilo

Guía definitiva para pasar de ser una compradora compulsiva a una compradora analítica, sin perder el estilo

¡Nunca antes visto! Juan Luis Guerra y Sting anuncian importante colaboración musical

¡Nunca antes visto! Juan Luis Guerra y Sting anuncian importante colaboración musical

“Tales From ‘85”: el universo de Stranger Things se expande con nueva serie animada

“Tales From ‘85”: el universo de Stranger Things se expande con nueva serie animada

¿Confirmados para el Festival de Viña 2026?: Popular dúo de comediantes enciende los rumores tras inesperadas declaraciones

¿Confirmados para el Festival de Viña 2026?: Popular dúo de comediantes enciende los rumores tras inesperadas declaraciones

La última misa del hacha dorada: Diary of a Madman de Ozzy Osbourne cumple 44 años

La última misa del hacha dorada: Diary of a Madman de Ozzy Osbourne cumple 44 años

&#039;Gremlins 3&#039;: Confirman fecha de estreno para la próxima película de la franquicia

'Gremlins 3': Confirman fecha de estreno para la próxima película de la franquicia

El fenómeno del &#039;K-Pop Demons Hunters&#039; sigue en auge: la canción &#039;Golden&#039; recibe nominaciones a los Premios Grammy 2026

El fenómeno del 'K-Pop Demons Hunters' sigue en auge: la canción 'Golden' recibe nominaciones a los Premios Grammy 2026

Auditor confesó en El Chacotero Sentimental que decidió cambiar su destino: &#039;Fue mi dama de compañía, pero ya no soporto su trabajo&#039;

Auditor confesó en El Chacotero Sentimental que decidió cambiar su destino: 'Fue mi dama de compañía, pero ya no soporto su trabajo'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad