Niño de 10 años muere atropellado por un camión aljibe en San Pedro de Atacama / VICTOR HUENANTE

Durante la tarde de este sábado, un niño de 10 años murió tras ser atropellado por un camión aljibe en la comuna de San Pedro de Atacama, Región de Antofagasta.

De acuerdo con información entregada por Carabineros, el hecho ocurrió en calle Antonio León, hasta donde llegó personal de la 2ª Comisaría local para verificar el procedimiento. Al arribar, los funcionarios constataron el fallecimiento del menor, quien fue impactado por el vehículo de gran tamaño.

El comisario de la unidad, mayor Mario Carreño, señaló que se trató de un atropello ocurrido “en la vía pública”, mientras que el teniente Alejandro Ortiz, de la SIAT Antofagasta, precisó que el hecho “corresponde a un accidente de tipo aplastamiento, que involucra a un vehículo mayor y a un peatón menor de edad, producto de esto este fallece”.

Por instrucción del Ministerio Público, personal de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito quedó a cargo de las pericias para esclarecer las causas del accidente y determinar eventuales responsabilidades.