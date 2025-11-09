Funcionario de la PDI frustra a tiros violenta encerrona en Maipú: hay un delincuente herido

Durante la noche de este sábado, un funcionario de la Policía de Investigaciones frustró un intento de robo en la comuna de Maipú, Región Metropolitana, luego de ser interceptado junto a su familia por un grupo de delincuentes armados mientras se desplazaban en su vehículo particular.

Según informó el subcomisario Richard Carmona Flores, de la Brigada de Robos Metropolitana Occidente, el hecho ocurrió cerca de las 23:45 horas, cuando un funcionario de la PDI se encontraba junto a su núcleo familiar a bordo de su vehículo particular en la comuna de Maipú.

“En ese instante es interceptado por un vehículo tipo SUV de color blanco, desde el cual descienden alrededor de dos sujetos, los cuales se encontraban premunidos con armas de fuego y intimidaron a las personas”, señaló el funcionario.

Ante la amenaza y al ver en riesgo su integridad y la de su familia, el detective extrajo su arma de servicio y realizó disparos contra los atacantes, hiriendo a uno de ellos. Minutos después, la PDI confirmó que un sujeto ingresó con heridas de bala al Hospital del Carmen, verificándose su participación en el intento de robo.

El caso quedó en manos de personal especializado de la PDI, que trabaja para identificar a los demás involucrados y esclarecer las circunstancias del hecho.