Este lunes comienza una nueva semana de fecha FIFA, y La Roja se dispone a viajar a Rusia para enfrentarse con aquella selección y con Perú en partidos amistosos.

El conjunto, que sigue bajo el interinato de Nicolás Córdova, ya tiene una nómina oficial para los encuentros en el continente europeo, pero hubo un futbolista que se postuló pese a no ser considerado desde 2023.

Se trata de Nayel Mehssatou, jugador chileno-belga que actualmente milita en el Standard de Lieja y que, en conversación con Ultimate Sports, reconoció su deseo de volver a formar parte de la Selección Chilena.

“Ahora estoy en un club grande en Bélgica, así que tengo que hacer buenos partidos para presionar y estar de vuelta en la selección nacional, porque para mí siempre ha sido muy importante ser parte de la selección”, dijo el polifuncional jugador.

“No me rendiré. No porque ahora no esté en el grupo significa que no lo estaré la próxima vez, así que trabajaré duro y espero volver”, sentenció.

Mehssatou debutó en La Roja el 6 de junio de 2022, bajo el mandato de Eduardo Berizzo, quien lo utilizó como lateral derecho en un amistoso ante Corea del Sur, donde los asiáticos ganaron 2-0.

Su última aparición fue el 9 de septiembre de 2023, cuando nuevamente fue titular en la caída ante Uruguay por 3-1 en la primera fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.