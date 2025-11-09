;

Impacto en el mundo del espectáculo: integrante de la familia Bolocco anuncia su separación

Una de las figuras más mediáticas del distinguido clan optó por dar a conocer este quiebre sentimental y lo que lo causó.

Alejandro Basulto

Impacto en el mundo del espectáculo: integrante de la familia Bolocco anuncia su separación

Máximo Menem Bolocco, hijo de la ex Miss Universo Cecilia Bolocco, confirmó públicamente el fin de su relación con la maquilladora Emilia Hidalgo, con quien había iniciado un romance en octubre del año pasado.

La revelación se produjo durante su participación en el podcast Sin Editar, de Pamela Díaz. Durante la conversación, la animadora no dudó en consultarle sobre su actual situación sentimental: “¿Estás soltero ahora?”, le preguntó. A lo que el estudiante de arquitectura respondió sin rodeos: “”.

El diálogo también dejó una anécdota inesperada que ambos recordaron entre risas. La Fiera relató el incómodo momento que vivió meses atrás, cuando se cruzó con Máximo en un restaurante.

Revisa también:

ADN

“Yo lo pasé pésimo después. A mí me pasa una hueá y digo ‘no’... Estábamos en un restaurante. Él estaba con una chica comiendo piola en un rincón (...) Yo estaba ahí y de repente los veo, yo obviamente arriba de la pelota, los fui saludar, obvio, ‘hola cabezón, cómo estás’”, recordó la comunicadora.

En tono distendido, contó que al verlos juntos quiso ser amable y agregó: “¡Oh, volvieron! Qué bueno, salud amiga, eso es la vida, ay qué lindos se ven, me encanta que estén juntos”. Sin embargo, la situación tomó un giro inesperado cuando Máximo le aclaró: “Es mi primera cita”.

Ya en el presente, al ser consultado nuevamente por Pamela Díaz sobre si seguían en contacto, el joven confirmó que no. “Estoy pasándolo bien yo ahora, como que me aburrí de estar comprometido”, cerró, dejando claro que su etapa amorosa quedó atrás, al menos por ahora.

Contenido patrocinado

¿Cómo votar por &#039;La mañana de Pablo Aguilera&#039;?: Nominado al &#039;Mejor Programa Radial&#039; del Copihue de Oro 2025

¿Cómo votar por 'La mañana de Pablo Aguilera'?: Nominado al 'Mejor Programa Radial' del Copihue de Oro 2025

HBO Max: Estas son las nuevas películas que llegan a la plataforma de streaming en noviembre

HBO Max: Estas son las nuevas películas que llegan a la plataforma de streaming en noviembre

Guía definitiva para pasar de ser una compradora compulsiva a una compradora analítica, sin perder el estilo

Guía definitiva para pasar de ser una compradora compulsiva a una compradora analítica, sin perder el estilo

¡Nunca antes visto! Juan Luis Guerra y Sting anuncian importante colaboración musical

¡Nunca antes visto! Juan Luis Guerra y Sting anuncian importante colaboración musical

“Tales From ‘85”: el universo de Stranger Things se expande con nueva serie animada

“Tales From ‘85”: el universo de Stranger Things se expande con nueva serie animada

¿Confirmados para el Festival de Viña 2026?: Popular dúo de comediantes enciende los rumores tras inesperadas declaraciones

¿Confirmados para el Festival de Viña 2026?: Popular dúo de comediantes enciende los rumores tras inesperadas declaraciones

La última misa del hacha dorada: Diary of a Madman de Ozzy Osbourne cumple 44 años

La última misa del hacha dorada: Diary of a Madman de Ozzy Osbourne cumple 44 años

&#039;Gremlins 3&#039;: Confirman fecha de estreno para la próxima película de la franquicia

'Gremlins 3': Confirman fecha de estreno para la próxima película de la franquicia

El fenómeno del &#039;K-Pop Demons Hunters&#039; sigue en auge: la canción &#039;Golden&#039; recibe nominaciones a los Premios Grammy 2026

El fenómeno del 'K-Pop Demons Hunters' sigue en auge: la canción 'Golden' recibe nominaciones a los Premios Grammy 2026

Auditor confesó en El Chacotero Sentimental que decidió cambiar su destino: &#039;Fue mi dama de compañía, pero ya no soporto su trabajo&#039;

Auditor confesó en El Chacotero Sentimental que decidió cambiar su destino: 'Fue mi dama de compañía, pero ya no soporto su trabajo'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad