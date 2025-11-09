Impacto en el mundo del espectáculo: integrante de la familia Bolocco anuncia su separación

Máximo Menem Bolocco, hijo de la ex Miss Universo Cecilia Bolocco, confirmó públicamente el fin de su relación con la maquilladora Emilia Hidalgo, con quien había iniciado un romance en octubre del año pasado.

La revelación se produjo durante su participación en el podcast Sin Editar, de Pamela Díaz. Durante la conversación, la animadora no dudó en consultarle sobre su actual situación sentimental: “¿Estás soltero ahora?”, le preguntó. A lo que el estudiante de arquitectura respondió sin rodeos: “Sí”.

El diálogo también dejó una anécdota inesperada que ambos recordaron entre risas. La Fiera relató el incómodo momento que vivió meses atrás, cuando se cruzó con Máximo en un restaurante.

“Yo lo pasé pésimo después. A mí me pasa una hueá y digo ‘no’... Estábamos en un restaurante. Él estaba con una chica comiendo piola en un rincón (...) Yo estaba ahí y de repente los veo, yo obviamente arriba de la pelota, los fui saludar, obvio, ‘hola cabezón, cómo estás’”, recordó la comunicadora.

En tono distendido, contó que al verlos juntos quiso ser amable y agregó: “¡Oh, volvieron! Qué bueno, salud amiga, eso es la vida, ay qué lindos se ven, me encanta que estén juntos”. Sin embargo, la situación tomó un giro inesperado cuando Máximo le aclaró: “Es mi primera cita”.

Ya en el presente, al ser consultado nuevamente por Pamela Díaz sobre si seguían en contacto, el joven confirmó que no. “Estoy pasándolo bien yo ahora, como que me aburrí de estar comprometido”, cerró, dejando claro que su etapa amorosa quedó atrás, al menos por ahora.