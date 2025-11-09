El cocinero e influencer Yuhui Lee volvió a captar la atención este fin de semana tras compartir un video en su cuenta de Instagram que desató una intensa discusión entre sus seguidores.

En el registro, el exparticipante de Gran Hermano Chile muestra un día en familia junto a su madre y su abuela. “Chiquillos, hoy le tocó a mami cocinar, así que ahora vamos a comprar los ingredientes, dijo que hoy cocina algo muy especial”, comenta Yuhui al inicio del clip, mientras se dirige a un mercado de pescadería.

Juntos observan distintos productos hasta que el cocinero pregunta: “¿Cuánto vale esa tortuga?”. La familia termina seleccionando una tortuga viva del tipo trioníquidos, conocidas como “de caparazón blando”. En las imágenes se aprecia cómo la vendedora extrae al animal de la vitrina y lo corta frente a cámara.

“Hoy vamos a cocinar esta (dice mientras la muestra), a ver cómo la matan”, expresa el joven asiático. “Mira, se está moviendo...”, agrega su abuela al notar que el animal aún tenía movimientos reflejos. Luego, la carne es limpiada y llevada a casa para cocinarla.

Posteriormente, el chico reality escribió: “Chiquillos, ¿conocen este tipo de tortuga que se puede comer? Primera vez que lo pruebo, ¡está rico! Es muy común en China, porque tiene muchos nutrientes. Cuando la gente necesita recuperarse, comen mucho este alimento. Es bueno y está bien”.

El video rápidamente se viralizó y generó reacciones encontradas. Muchos usuarios calificaron el contenido como “impactante” y “doloroso de ver”. “En Chile una tortuga es mascota”, “Me dio pena” y “Qué falta de respeto tu video” fueron algunos de los comentarios más críticos.

Frente a las críticas, Yuhui respondió: “¡No es tortuga! Acá se considera un tipo de pescado”. También hubo mensajes de apoyo: “Acá matan las vacas y en otros países es sagrada. Sería como lo mismo”, escribió una seguidora, mientras otra añadió: “Me encanta que muestre la cultura de su país, en el 18 acá comemos muchos animalitos también”.