“Estaba muy angustiada”: recordada periodista chilena revela cómo enfrentó y superó una parálisis facial

Una parálisis facial cambió por completo la rutina de Gloria Aros. El episodio comenzó con una molestia en la mandíbula y el oído izquierdo.

“Pensé que era una infección y fui al otorrino. Me revisó y me dijo: ‘Está todo bien’”. Dos semanas después, uno de sus hijos notó algo extraño en su rostro. “Me dijo: ‘Mamá, ándate al tiro a la clínica porque tienes la cara rara’. Me miré en el espejo y tenía la boca chueca”, contó a LUN,

En urgencias recibió el diagnóstico. “El doctor me examinó y me dijo: ‘Quédate tranquila, esto es una parálisis facial’. Yo estaba muy angustiada (...) El doctor me dijo que algunas veces las parálisis faciales empiezan con dolor mandibular, porque los nervios comienzan a apretarse”, relató.

Le recetaron analgésicos y le advirtieron que “esto se demora 15 días en desarrollarse, en 15 días tu cara puede ir variando, ahí se frena y comienza el período de recuperación”. Además que le explicaron que “esto era psicológico, por estrés”.

Durante ese tiempo, enfrentó síntomas complejos. “Comía blando porque al masticar te muerdes la lengua y el cachete por dentro. Bajé como tres kilos”, afirmó. El ojo izquierdo quedó semiabierto. “Me pusieron un parche y solo lo sacaba para echarme mil gotas”, señaló.

Para superar la parálisis facial, la periodista recordó que “durante tres meses hacía ejercicios para recuperar el movimiento de la cara. Todos los días, tres veces al día”. El ojo fue el último en sanar. “Se demoró cinco meses en recuperarse. Quedó lento (...) No podía manejar ni en el día, por el sol, ni de noche, porque las luces de los autos me molestaban (...) Tenía que dormir con el parche”, expuso.

Finalmente, entregó una recomendación: “Si alguien sufre una parálisis facial, tiene que estar siempre atento y no recetarse”.