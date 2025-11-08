;

Angélica Castro y Leonor Varela se unen en pantalla: debutan como dupla en nuevo proyecto televisivo

“Estamos felices con Leo, somos amigas hace muchos años”, fue parte de lo que dijo la modelo y actriz en un adelanto de lo que será su programa.

Alejandro Basulto

Este domingo 9 de noviembre a las 22:30 horas, el canal 13C estrenará un innovador espacio conducido por Angélica Castro y Leonor Varela, titulado Mi segundo tiempo.

El programa busca abrir un diálogo honesto y profundo sobre las transformaciones que viven las mujeres mayores de 40 años, con un enfoque en el bienestar físico, emocional y espiritual.

Cada capítulo combinará relatos personales, entrevistas y reflexiones guiadas por las dos conductoras, abordando temáticas como los cambios del cuerpo, la sexualidad, la salud mental, el trabajo, el amor y el propósito en la madurez. Además, el espacio se propone derribar mitos y tabúes que históricamente han rodeado esta etapa de la vida.

Angélica Castro, quien también lidera el programa Copa Culinaria, expresó su entusiasmo por el proyecto. “Estamos felices con Leo, somos amigas hace muchos años y veníamos conversando sobre hacer un proyecto juntas”, señaló.

Luego agregó: “La idea será conversar temas desde lo preventivo y todo el ciclo vital de la mujer, siempre desde la naturaleza femenina. Además, tendremos especialistas que nos ayudarán a entender estos temas y nos entregarán herramientas”.

Por su parte, Leonor Varela explicó el propósito de esta nueva apuesta televisiva: “Lo que buscamos entregar con el programa es que la mujer viva las etapas de una forma informada, empoderada y de la forma más sana posible”.

Asimismo, subrayó la importancia del acompañamiento: “Queremos que sientan que no están solas, porque muchos estudios demuestran que la vergüenza, el aislamiento, vivir esto sola, lo hace mucho más difícil”.

Mi segundo tiempo cuenta con ambas actrices como productoras ejecutivas, junto al equipo de 13C. La dirección y desarrollo creativo están a cargo de Sol Leyton y la productora Mandarina, responsables de dar forma narrativa a esta nueva propuesta audiovisual.

