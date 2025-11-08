;

VIDEO. ¿Nuevo romance? Coté López es captada besándose con joven galán en exclusivo evento

La modelo y empresaria fue la protagonista de lanzamiento de la nueva edición de una prestigiosa revista.

Alejandro Basulto

Instagram | Plan Perfecto, CHV

Instagram | Plan Perfecto, CHV

El misterio sobre la nueva vida sentimental de María José “Coté” López parece aclararse tras ser vista muy cariñosa con un joven durante una actividad social en la capital.

Las imágenes fueron captadas por el programa Plan Perfecto de Chilevisión durante el lanzamiento de la nueva edición de la revista Atrévete Woman, donde la modelo figura como protagonista de portada.

En la grabación, la modelo y empresaria aparece besando a un joven con quien ya había sido vista días antes en el estreno de la serie It: Bienvenidos a Derry, de HBO. En esa ocasión, ADN.cl registró su presencia juntos y observó que permanecieron algunos minutos en el evento, antes de salir y encontrarse con Daniela Aránguiz y Cuco Cerda, quienes saludaron cordialmente al acompañante de la empresaria.

Revisa también:

ADN

El hombre que habría conquistado a la exfigura televisiva es Lucas Lama Von Der Forst, de 28 años, administrador de empresas y aficionado al boxeo. Según la periodista Camila Campos, conocida como Camilísima, el joven “es conocido en el mundo de las fiestas electrónicas”.

Al ser consultada por la prensa sobre su cercanía con él, Coté López contestó entre risas: “Pero por qué todos ustedes me quieren emparejar, ¡déjenme en paz!”. En ese momento, aseguraba que solo eran amigos, pero ahora el registro audiovisual difundido por Chilevisión muestra que la relación entre ambos habría avanzado.

Contenido patrocinado

¿Cómo votar por &#039;La mañana de Pablo Aguilera&#039;?: Nominado al &#039;Mejor Programa Radial&#039; del Copihue de Oro 2025

¿Cómo votar por 'La mañana de Pablo Aguilera'?: Nominado al 'Mejor Programa Radial' del Copihue de Oro 2025

HBO Max: Estas son las nuevas películas que llegan a la plataforma de streaming en noviembre

HBO Max: Estas son las nuevas películas que llegan a la plataforma de streaming en noviembre

Guía definitiva para pasar de ser una compradora compulsiva a una compradora analítica, sin perder el estilo

Guía definitiva para pasar de ser una compradora compulsiva a una compradora analítica, sin perder el estilo

¡Nunca antes visto! Juan Luis Guerra y Sting anuncian importante colaboración musical

¡Nunca antes visto! Juan Luis Guerra y Sting anuncian importante colaboración musical

“Tales From ‘85”: el universo de Stranger Things se expande con nueva serie animada

“Tales From ‘85”: el universo de Stranger Things se expande con nueva serie animada

¿Confirmados para el Festival de Viña 2026?: Popular dúo de comediantes enciende los rumores tras inesperadas declaraciones

¿Confirmados para el Festival de Viña 2026?: Popular dúo de comediantes enciende los rumores tras inesperadas declaraciones

La última misa del hacha dorada: Diary of a Madman de Ozzy Osbourne cumple 44 años

La última misa del hacha dorada: Diary of a Madman de Ozzy Osbourne cumple 44 años

&#039;Gremlins 3&#039;: Confirman fecha de estreno para la próxima película de la franquicia

'Gremlins 3': Confirman fecha de estreno para la próxima película de la franquicia

El fenómeno del &#039;K-Pop Demons Hunters&#039; sigue en auge: la canción &#039;Golden&#039; recibe nominaciones a los Premios Grammy 2026

El fenómeno del 'K-Pop Demons Hunters' sigue en auge: la canción 'Golden' recibe nominaciones a los Premios Grammy 2026

Auditor confesó en El Chacotero Sentimental que decidió cambiar su destino: &#039;Fue mi dama de compañía, pero ya no soporto su trabajo&#039;

Auditor confesó en El Chacotero Sentimental que decidió cambiar su destino: 'Fue mi dama de compañía, pero ya no soporto su trabajo'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad