El misterio sobre la nueva vida sentimental de María José “Coté” López parece aclararse tras ser vista muy cariñosa con un joven durante una actividad social en la capital.

Las imágenes fueron captadas por el programa Plan Perfecto de Chilevisión durante el lanzamiento de la nueva edición de la revista Atrévete Woman, donde la modelo figura como protagonista de portada.

En la grabación, la modelo y empresaria aparece besando a un joven con quien ya había sido vista días antes en el estreno de la serie It: Bienvenidos a Derry, de HBO. En esa ocasión, ADN.cl registró su presencia juntos y observó que permanecieron algunos minutos en el evento, antes de salir y encontrarse con Daniela Aránguiz y Cuco Cerda, quienes saludaron cordialmente al acompañante de la empresaria.

El hombre que habría conquistado a la exfigura televisiva es Lucas Lama Von Der Forst, de 28 años, administrador de empresas y aficionado al boxeo. Según la periodista Camila Campos, conocida como Camilísima, el joven “es conocido en el mundo de las fiestas electrónicas”.

Al ser consultada por la prensa sobre su cercanía con él, Coté López contestó entre risas: “Pero por qué todos ustedes me quieren emparejar, ¡déjenme en paz!”. En ese momento, aseguraba que solo eran amigos, pero ahora el registro audiovisual difundido por Chilevisión muestra que la relación entre ambos habría avanzado.