En La Divina Comida, Mariela Sotomayor relató una situación que no dejó indiferente a nadie. Durante la conversación con los demás invitados, reveló el difícil momento que atravesó durante su separación de Felipe Salinas, padre de sus tres hijos.

La periodista comenzó relatando que “la historia de mi separación ha sido lejos, la historia más terrible que a mí me ha tocado vivir, muy pocas personas saben, pero cuando yo me fui al reality yo lo dejé a él cuidando a mis hijos. Imagínate después de todo lo que pasé, y él me cobró por quedarse aquí en esta casa”.

Tras ello, la comunicadora recordó que al recibir la oferta para ingresar a ¿Ganar o servir?, conversó con su expareja sobre la situación.

“Yo le dije ‘sabes qué, tengo esta oportunidad de irme a este reality, voy a ganar buenas lucas’ y me dijo ‘bueno, yo te cobro un palo y medio mensual’, me dijo, ‘por irme para allá’. Porque según él decía que dejaba de trabajar, la verdad es que yo nunca vi nada de los frutos de lo que trabajaba”, explicó.

Luego, “La lengua del pueblo” añadió: “Yo me acuerdo de que esa vez le dije, ‘sabes que yo un palo y medio mensual no tengo’, le dijo, ‘750 sí’, le dije”.

“Entonces yo la verdad es que bueno, yo creo que he hecho muchas cosas que no están bien en el sentido que he soportado muchas cosas que no debía haber soportado, y he aceptado muchas cosas que nunca debería haber aceptado”, concluyó Mariela.