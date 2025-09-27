VIDEO. Mariela Sotomayor impacta con impresionante antes y después: “Se ve muy joven”
La periodista mostró un procedimiento con el que rejuveneció su rostro, dejando en shock a sus fans.
Mariela Sotomayor jamás ha escondido los retoques estéticos que se ha hecho durante su vida. Y ahora mostró su último procedimiento.
Uno que dejó en shock a sus fanáticos, ya que tras esta intervención rejuveneció varios años y cambió completamente su rostro.
La periodista se sometió a un tratamiento que le quitó el aspecto cansado a su cara y la dejó con un look mega fresco.
El antes y después de Mariela
Así, la reportera evidenció el antes y después de su intervención, realizada con ácido hialurónico.
“La aplicación de ácido hialurónico en pómulos no solo recupera volumen: es ideal para suavizar el contorno y disminuir la apariencia de ojeras", dijeron desde la clínica.
Y agregaron que es “un procedimiento seguro y con resultados naturales, que realza la mirada y la frescura del rostro”.