Mariela Sotomayor impacta con impresionante antes y después: “Se ve muy joven”

Mariela Sotomayor jamás ha escondido los retoques estéticos que se ha hecho durante su vida. Y ahora mostró su último procedimiento.

Uno que dejó en shock a sus fanáticos, ya que tras esta intervención rejuveneció varios años y cambió completamente su rostro.

La periodista se sometió a un tratamiento que le quitó el aspecto cansado a su cara y la dejó con un look mega fresco.

El antes y después de Mariela

Así, la reportera evidenció el antes y después de su intervención, realizada con ácido hialurónico.

“La aplicación de ácido hialurónico en pómulos no solo recupera volumen: es ideal para suavizar el contorno y disminuir la apariencia de ojeras", dijeron desde la clínica.

Y agregaron que es “un procedimiento seguro y con resultados naturales, que realza la mirada y la frescura del rostro”.