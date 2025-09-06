;

VIDEOS. Aryna Sabalenka no da espacio a sorpresas y retiene su título del US Open

La número 1 del mundo completó su cuarto trofeo de Grand Slam, el primero en la actual temporada.

Carlos Madariaga

Aryna Sabalenka no da espacio a sorpresas y retiene su título del US Open

Aryna Sabalenka no da espacio a sorpresas y retiene su título del US Open / CHARLY TRIBALLEAU

Este sábado se desarrolló la final del cuadro femenino del US Open, donde la campeona defensora, Aryna Sabalenka, pudo retener la corona.

La bielorrusa tenía enfrente a la local Amanda Anisimova, 9 del ranking ATP, que buscaba la revancha en su segunda final de Grand Slam consecutiva.

En el Arthur Ashe Stadium, la número 1 del mundo debió bregar ante sus nervios y la resistencia de su rival, al punto que intercambiaron quiebres dos veces en el primer parcial, pese a lo cual la europea salió airosa con un 6/3 a su favor.

El segundo parcial fue algo más parejo, pero con Aryna Sabalenka dominando en el marcador.

Pese a todo, Amanda Anisimova logró el break cuando la bielorrusa servía por el partido, enviando el segundo set al tie break.

Sin embargo, en el desempate, Aryna Sabalenka mostró todo su poderío para ganarlo por 7-3, abrochando la defensa exitosa de su título en Nueva York, completando el cuarto Grand Slam de su carrera.

