;

Chile logra inédita medalla de oro por equipos en el Sudamericano de gimnasia artística

El elenco masculino alcanzó por primera vez el máximo lugar a nivel colectivo en la disciplina.

Carlos Madariaga

Chile logra inédita medalla de oro por equipos en el Sudamericano de gimnasia artística

Chile logra inédita medalla de oro por equipos en el Sudamericano de gimnasia artística / Instagram @gimnastaschilenos

La gimnasia chilena logró este fin de semana un hito histórico durante la disputa del Sudamericano de la especialidad, en Medellín.

En tierras cafetaleras, los indicios del buen nacional se comenzaron a dar con el oro y plata que obtuvieron respectivamente Luciano Letelier y Joel Álvarez en el all arround.

Revisa también:

ADN

Letelier brilló en suelo (13.534), paralelas (13.134) y salto (13.200), totalizando 78.102 puntos, desplazando a Álvarez, que completó 76.836 unidades. El podio lo completó el brasileño Diogo Paes.

A ello se sumó también el brillante rendimiento colectivo del Team Chile, que acumuló 307.640 puntos para superar a Brasil y Argentina, obteniendo una inédita presea dorada.

Esto porque es primera vez en la historia que gimnasia artística masculina en nuestro país logra un podio colectivo, pues nunca había obtenido un oro por equipos en un Sudamericano.

Este domingo pueden llegar aún más noticias positivas para el país, pues se desarrollarán las finales por aparatos, con Chile ya sumando un oro más con el gran nivel de Ignacio Varas en el suelo.

Contenido patrocinado

¿Cómo votar por &#039;La mañana de Pablo Aguilera&#039;?: Nominado al &#039;Mejor Programa Radial&#039; del Copihue de Oro 2025

¿Cómo votar por 'La mañana de Pablo Aguilera'?: Nominado al 'Mejor Programa Radial' del Copihue de Oro 2025

HBO Max: Estas son las nuevas películas que llegan a la plataforma de streaming en noviembre

HBO Max: Estas son las nuevas películas que llegan a la plataforma de streaming en noviembre

Guía definitiva para pasar de ser una compradora compulsiva a una compradora analítica, sin perder el estilo

Guía definitiva para pasar de ser una compradora compulsiva a una compradora analítica, sin perder el estilo

¡Nunca antes visto! Juan Luis Guerra y Sting anuncian importante colaboración musical

¡Nunca antes visto! Juan Luis Guerra y Sting anuncian importante colaboración musical

“Tales From ‘85”: el universo de Stranger Things se expande con nueva serie animada

“Tales From ‘85”: el universo de Stranger Things se expande con nueva serie animada

¿Confirmados para el Festival de Viña 2026?: Popular dúo de comediantes enciende los rumores tras inesperadas declaraciones

¿Confirmados para el Festival de Viña 2026?: Popular dúo de comediantes enciende los rumores tras inesperadas declaraciones

La última misa del hacha dorada: Diary of a Madman de Ozzy Osbourne cumple 44 años

La última misa del hacha dorada: Diary of a Madman de Ozzy Osbourne cumple 44 años

&#039;Gremlins 3&#039;: Confirman fecha de estreno para la próxima película de la franquicia

'Gremlins 3': Confirman fecha de estreno para la próxima película de la franquicia

El fenómeno del &#039;K-Pop Demons Hunters&#039; sigue en auge: la canción &#039;Golden&#039; recibe nominaciones a los Premios Grammy 2026

El fenómeno del 'K-Pop Demons Hunters' sigue en auge: la canción 'Golden' recibe nominaciones a los Premios Grammy 2026

Auditor confesó en El Chacotero Sentimental que decidió cambiar su destino: &#039;Fue mi dama de compañía, pero ya no soporto su trabajo&#039;

Auditor confesó en El Chacotero Sentimental que decidió cambiar su destino: 'Fue mi dama de compañía, pero ya no soporto su trabajo'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad