Chile logra inédita medalla de oro por equipos en el Sudamericano de gimnasia artística / Instagram @gimnastaschilenos

La gimnasia chilena logró este fin de semana un hito histórico durante la disputa del Sudamericano de la especialidad, en Medellín.

En tierras cafetaleras, los indicios del buen nacional se comenzaron a dar con el oro y plata que obtuvieron respectivamente Luciano Letelier y Joel Álvarez en el all arround.

Letelier brilló en suelo (13.534), paralelas (13.134) y salto (13.200), totalizando 78.102 puntos, desplazando a Álvarez, que completó 76.836 unidades. El podio lo completó el brasileño Diogo Paes.

A ello se sumó también el brillante rendimiento colectivo del Team Chile, que acumuló 307.640 puntos para superar a Brasil y Argentina, obteniendo una inédita presea dorada.

Esto porque es primera vez en la historia que gimnasia artística masculina en nuestro país logra un podio colectivo, pues nunca había obtenido un oro por equipos en un Sudamericano.

Este domingo pueden llegar aún más noticias positivas para el país, pues se desarrollarán las finales por aparatos, con Chile ya sumando un oro más con el gran nivel de Ignacio Varas en el suelo.