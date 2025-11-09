Agustín Pavez rompe la historia y se alza como el para atleta más exitoso de Chile en Juegos Parapanamericanos Juveniles / Parapanjuvenileschile2025.org

El Centro Acuático Kristel Köbrich del Parque Estadio Nacional fue testigo de un verdadero hito histórico para nuestro país en la disputa de los Juegos Parapanamericanos Juveniles.

El nombre de Agustín Pavez ya se había perfilado desde hace algunos días como uno de los nombres propios del Team Para Chile tras ganar en los 100 y 200 metros libres de la categoría S1-S14 en la para natación, además de los 400 metros libres de la categoría S6-S14.

Sin embargo, el nacido en Mostazal no se quedó ahí y completó cinco medallas de oro en la piscina ñuñoína.

Primero, Agustín Pavez ganó en los 100 metros espalda y luego en los 100 metros mariposa, superando a la colombiana Angie Mejía, que había ganado cuatro preseas doradas en el para atletismo, transformándose en el deportista con más éxitos en la actual edición del torneo.

A lo anterior se suma también que ahora es el máximo ganador chileno en la historia de los Juegos Parapanamericanos Juveniles.

“Yo solamente quería dar lo mejor de mí para el país y bueno, no pensé que tendría buenos resultados. La verdad en las finales pensaba en mi familia más que nada, que todo lo que se han sacrificado por mí y lo que han tenido que dejar de lado por acompañarme”, destacó Agustín Pavez.

Con todo este gran nivel, el Team Para Chile ya acumula 25 medallas doradas, superando su cosecha histórica de oros en los Juegos Parapanamericanos Juveniles.