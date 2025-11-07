;

VIDEO. Agustín Pavez logra tres medallas para Chile en la natación de los Juegos Parapanamericanos Juveniles

El deportista nacional se suma a María Jesús Lara como los para atletas más laureados en lo que va de la cita.

Carlos Madariaga

Agustín Pavez logra tres medallas para Chile en la natación de los Juegos Parapanamericanos Juveniles

Agustín Pavez logra tres medallas para Chile en la natación de los Juegos Parapanamericanos Juveniles / Comité Paralímpico de Chile

En la jornada de hoy viernes por los Juegos Parapanamericanos Juveniles, el Team Para Chile sumó otra figura a su gran rendimiento en suelo nacional.

Hablamos del para nadador Agustín Pavez, que al igual que la velocista María Jesús Lara, completó tres medallas de oro en el evento.

Revisa también:

ADN

Nacido en Mostazal, ayer jueves había ganado en los 100 y 200 metros libres de la categoría S1-S14. Hoy agregó otro triunfo, ahora en los 400 metros libres de la categoría S6-S14.

En las competencias de nado se mezclan deportistas de diversos grados de funcionalidad, por lo que el ganador es quien suma más puntos, establecidos sobre la base de una fórmula basada en el récord mundial de cada categoría.

En este caso, Agustín Pavez fue también el ganador en términos cronométricos, al registrar 4 minutos, 37 segundos y 8 centésimas, seguido por el colombiano Santiago León (S6), con 5’33”58; y el mexicano Juan Ruz (S14), con 4’54”79.

Me siento muy orgulloso de lograr esta tercera medalla, y espero representar por muchos años a Chile. Esto no lo podría haber logrado si no fuera gracias a mi hermana. Ella está enferma, se quedó en casa y no me pudo acompañar. Ella es mi motivación. Cuando estaba cansado a los 200 metros, pensé en ella y pude ganar. Y este sábado intentaré ir por mi cuarta medalla. Voy a dar el cien por ciento y espero ganar”, concluyó un feliz deportista nacional.

A lo anterior se suman tres medallas de plata en el Centro Acuático del Parque Estadio Nacional: Bruno Núñez (100 metros pecho), Nallely Muñoz (50 metros espalda) y Patricio Arredondo (50 metros espalda).

Así, el Team Para Chile suma ya 16 oros en el medallero general, además de 23 platas y 23 bronces, confirmando su mejor participación en la historia de los Juegos Parapanamericanos Juveniles.

Contenido patrocinado

¿Cómo votar por &#039;La mañana de Pablo Aguilera&#039;?: Nominado al &#039;Mejor Programa Radial&#039; del Copihue de Oro 2025

¿Cómo votar por 'La mañana de Pablo Aguilera'?: Nominado al 'Mejor Programa Radial' del Copihue de Oro 2025

HBO Max: Estas son las nuevas películas que llegan a la plataforma de streaming en noviembre

HBO Max: Estas son las nuevas películas que llegan a la plataforma de streaming en noviembre

Guía definitiva para pasar de ser una compradora compulsiva a una compradora analítica, sin perder el estilo

Guía definitiva para pasar de ser una compradora compulsiva a una compradora analítica, sin perder el estilo

¡Nunca antes visto! Juan Luis Guerra y Sting anuncian importante colaboración musical

¡Nunca antes visto! Juan Luis Guerra y Sting anuncian importante colaboración musical

“Tales From ‘85”: el universo de Stranger Things se expande con nueva serie animada

“Tales From ‘85”: el universo de Stranger Things se expande con nueva serie animada

¿Confirmados para el Festival de Viña 2026?: Popular dúo de comediantes enciende los rumores tras inesperadas declaraciones

¿Confirmados para el Festival de Viña 2026?: Popular dúo de comediantes enciende los rumores tras inesperadas declaraciones

La última misa del hacha dorada: Diary of a Madman de Ozzy Osbourne cumple 44 años

La última misa del hacha dorada: Diary of a Madman de Ozzy Osbourne cumple 44 años

&#039;Gremlins 3&#039;: Confirman fecha de estreno para la próxima película de la franquicia

'Gremlins 3': Confirman fecha de estreno para la próxima película de la franquicia

El fenómeno del &#039;K-Pop Demons Hunters&#039; sigue en auge: la canción &#039;Golden&#039; recibe nominaciones a los Premios Grammy 2026

El fenómeno del 'K-Pop Demons Hunters' sigue en auge: la canción 'Golden' recibe nominaciones a los Premios Grammy 2026

Auditor confesó en El Chacotero Sentimental que decidió cambiar su destino: &#039;Fue mi dama de compañía, pero ya no soporto su trabajo&#039;

Auditor confesó en El Chacotero Sentimental que decidió cambiar su destino: 'Fue mi dama de compañía, pero ya no soporto su trabajo'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad