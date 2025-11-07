Agustín Pavez logra tres medallas para Chile en la natación de los Juegos Parapanamericanos Juveniles / Comité Paralímpico de Chile

En la jornada de hoy viernes por los Juegos Parapanamericanos Juveniles, el Team Para Chile sumó otra figura a su gran rendimiento en suelo nacional.

Hablamos del para nadador Agustín Pavez, que al igual que la velocista María Jesús Lara, completó tres medallas de oro en el evento.

Nacido en Mostazal, ayer jueves había ganado en los 100 y 200 metros libres de la categoría S1-S14. Hoy agregó otro triunfo, ahora en los 400 metros libres de la categoría S6-S14.

En las competencias de nado se mezclan deportistas de diversos grados de funcionalidad, por lo que el ganador es quien suma más puntos, establecidos sobre la base de una fórmula basada en el récord mundial de cada categoría.

En este caso, Agustín Pavez fue también el ganador en términos cronométricos, al registrar 4 minutos, 37 segundos y 8 centésimas, seguido por el colombiano Santiago León (S6), con 5’33”58; y el mexicano Juan Ruz (S14), con 4’54”79.

Me siento muy orgulloso de lograr esta tercera medalla, y espero representar por muchos años a Chile. Esto no lo podría haber logrado si no fuera gracias a mi hermana. Ella está enferma, se quedó en casa y no me pudo acompañar. Ella es mi motivación. Cuando estaba cansado a los 200 metros, pensé en ella y pude ganar. Y este sábado intentaré ir por mi cuarta medalla. Voy a dar el cien por ciento y espero ganar”, concluyó un feliz deportista nacional.

A lo anterior se suman tres medallas de plata en el Centro Acuático del Parque Estadio Nacional: Bruno Núñez (100 metros pecho), Nallely Muñoz (50 metros espalda) y Patricio Arredondo (50 metros espalda).

Así, el Team Para Chile suma ya 16 oros en el medallero general, además de 23 platas y 23 bronces, confirmando su mejor participación en la historia de los Juegos Parapanamericanos Juveniles.