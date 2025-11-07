Antonia Vergara culmina la mejor semana de su carrera: subirá más de 50 lugares en el ranking WTA / Team Chile

Este viernes, Antonia Vergara tenía una cita con la historia, apuntando a seguir alargando su gran semana en el WTA 125 de Tucumán.

Todo considerando que se instaló en los cuartos de final del torneo, aprovechando al máximo su invitación, siendo esta la mejor presentación de su carrera, tomando en cuenta que arrancó la semana en el puesto 458 del ranking en la primera temporada como profesional, con apenas 18 años.

Luego de despachar a María Lourdes Carlé, 128 del mundo, la “Pequeña Gigante” derrotó a otra trasandina, Luisina Giovannini, metiéndose entre las 8 mejores del cuadro, hito que la acercaba a buscar el título más importante del tenis femenino chileno en más de medio siglo, considerando para ello el último trofeo profesional de Anita Lizana, que se impuso en un campeonato en Escocia, en 1952.

Sin embargo, la egipcia Mayar Sherif, 103 del mundo, aterrizó las proyecciones de Antonia Vergara, pues la eliminó en Tucumán por un claro 6/1 y 6/2 en 1 hora y 18 minutos de juego.

Mayar Sherif🇪🇬 es la primera semifinalista del Tucumán Open. Contundente triunfo 6-1 6-2 sobre Antonia Vergara Rivera🇨🇱 pic.twitter.com/bd5MQFNZeC — Joel Katz (@JKatzOk) November 7, 2025

De todas formas, la número 1 del tenis chileno saca cuentas más que positivas, considerando que completó un alza de 62 lugares, instalándose ya entre las 400 mejores del planeta, colocándose en el puesto 396 del mundo.

Con este buen presente, Antonia Vergara llega como una de las principales atracciones al LP Open, la parada del circuito WTA 125 que se desarrollará en Colina desde el 17 de noviembre.