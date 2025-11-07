;

Antonia Vergara culmina la mejor semana de su carrera: subirá más de 50 lugares en el ranking WTA

La chilena quedó eliminada en los cuartos de final en Tucumán, pero sacó cuentas más que alegres.

Carlos Madariaga

Antonia Vergara culmina la mejor semana de su carrera: subirá más de 50 lugares en el ranking WTA

Antonia Vergara culmina la mejor semana de su carrera: subirá más de 50 lugares en el ranking WTA / Team Chile

Este viernes, Antonia Vergara tenía una cita con la historia, apuntando a seguir alargando su gran semana en el WTA 125 de Tucumán.

Todo considerando que se instaló en los cuartos de final del torneo, aprovechando al máximo su invitación, siendo esta la mejor presentación de su carrera, tomando en cuenta que arrancó la semana en el puesto 458 del ranking en la primera temporada como profesional, con apenas 18 años.

Revisa también:

ADN

Luego de despachar a María Lourdes Carlé, 128 del mundo, la “Pequeña Gigante” derrotó a otra trasandina, Luisina Giovannini, metiéndose entre las 8 mejores del cuadro, hito que la acercaba a buscar el título más importante del tenis femenino chileno en más de medio siglo, considerando para ello el último trofeo profesional de Anita Lizana, que se impuso en un campeonato en Escocia, en 1952.

Sin embargo, la egipcia Mayar Sherif, 103 del mundo, aterrizó las proyecciones de Antonia Vergara, pues la eliminó en Tucumán por un claro 6/1 y 6/2 en 1 hora y 18 minutos de juego.

De todas formas, la número 1 del tenis chileno saca cuentas más que positivas, considerando que completó un alza de 62 lugares, instalándose ya entre las 400 mejores del planeta, colocándose en el puesto 396 del mundo.

Con este buen presente, Antonia Vergara llega como una de las principales atracciones al LP Open, la parada del circuito WTA 125 que se desarrollará en Colina desde el 17 de noviembre.

Contenido patrocinado

¿Cómo votar por &#039;La mañana de Pablo Aguilera&#039;?: Nominado al &#039;Mejor Programa Radial&#039; del Copihue de Oro 2025

¿Cómo votar por 'La mañana de Pablo Aguilera'?: Nominado al 'Mejor Programa Radial' del Copihue de Oro 2025

HBO Max: Estas son las nuevas películas que llegan a la plataforma de streaming en noviembre

HBO Max: Estas son las nuevas películas que llegan a la plataforma de streaming en noviembre

Guía definitiva para pasar de ser una compradora compulsiva a una compradora analítica, sin perder el estilo

Guía definitiva para pasar de ser una compradora compulsiva a una compradora analítica, sin perder el estilo

¡Nunca antes visto! Juan Luis Guerra y Sting anuncian importante colaboración musical

¡Nunca antes visto! Juan Luis Guerra y Sting anuncian importante colaboración musical

“Tales From ‘85”: el universo de Stranger Things se expande con nueva serie animada

“Tales From ‘85”: el universo de Stranger Things se expande con nueva serie animada

¿Confirmados para el Festival de Viña 2026?: Popular dúo de comediantes enciende los rumores tras inesperadas declaraciones

¿Confirmados para el Festival de Viña 2026?: Popular dúo de comediantes enciende los rumores tras inesperadas declaraciones

La última misa del hacha dorada: Diary of a Madman de Ozzy Osbourne cumple 44 años

La última misa del hacha dorada: Diary of a Madman de Ozzy Osbourne cumple 44 años

&#039;Gremlins 3&#039;: Confirman fecha de estreno para la próxima película de la franquicia

'Gremlins 3': Confirman fecha de estreno para la próxima película de la franquicia

El fenómeno del &#039;K-Pop Demons Hunters&#039; sigue en auge: la canción &#039;Golden&#039; recibe nominaciones a los Premios Grammy 2026

El fenómeno del 'K-Pop Demons Hunters' sigue en auge: la canción 'Golden' recibe nominaciones a los Premios Grammy 2026

Auditor confesó en El Chacotero Sentimental que decidió cambiar su destino: &#039;Fue mi dama de compañía, pero ya no soporto su trabajo&#039;

Auditor confesó en El Chacotero Sentimental que decidió cambiar su destino: 'Fue mi dama de compañía, pero ya no soporto su trabajo'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad