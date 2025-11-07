Tomás Barrios levanta cinco puntos de partido para meterse en las semifinales del Challenger de Lima / Team Chile

Tomás Barrios sigue demostrando sus capacidades en el circuito Challenger tras instalarse en las semifinales del torneo en Lima.

El chillanejo, 122 del mundo, tenía, en los papeles, un encuentro aparentemente accesible ante el argentino Juan Bautista Torres, 381 del ranking ATP.

El trasandino llegó a servir por el primer set, pero Tomás Barrios logró quebrar para irse al tie break, donde se impuso 7-2.

La situación se repitió en el segundo parcial, con Juan Bautista Torres dilapidando otra vez su saque en el game decisivo, pero esta vez levantó un match point para ganar el desempate por 8-6.

Ya en el set decisivo, el trasandino nuevamente tuvo un servicio decisivo, donde tuvo tres match points que no pudo abrochar.

Así las cosas, Tomás Barrios y Juan Bautista Torres recurrieron a un tercer tie break, donde el argentino dilapidó otros dos puntos de partido. De tanto batallar, el chileno concretó su cuarto intento, completando el 12-10 con el que selló una trabajada victoria, en 4 horas y 26 minutos.

El nacional deberá recuperar rápido, pues mañana sábado, en horario por definir, jugará ante el vencedor del choque entre el argentino Román Burruchaga y el ecuatoriano Álvaro Guillén.