Rodrigo Paz asume la presidencia de Bolivia y pone fin a 20 años de gobiernos de izquierda / AIZAR RALDES

Durante este sábado, el político centrista Rodrigo Paz Pereira asumió oficialmente la Presidencia de Bolivia para un mandato de cinco años, marcando el cierre de dos décadas de gobiernos de izquierda bajo el Movimiento al Socialismo (MAS).

“Dios, patria y familia, sí, juro”, declaró el nuevo mandatario durante la ceremonia de juramento ante el Congreso, acompañado por su vicepresidente, el expolicía Edmand Lara.

Paz, nacido en Santiago de Compostela en 1967 durante el exilio de sus padres, fue elegido el pasado 19 de octubre en una inédita segunda vuelta con 54,96 % de los votos, superando al exmandatario conservador Jorge “Tuto” Quiroga.

A su investidura asistieron los presidentes Javier Milei (Argentina), Gabriel Boric (Chile), Daniel Noboa (Ecuador), Santiago Peña (Paraguay) y Yamandú Orsi (Uruguay), además de delegaciones de Estados Unidos, España, la Unión Europea, China y varios países latinoamericanos.

Entre sus primeras promesas destacan la aplicación de un “capitalismo para todos”, créditos baratos para emprendedores, rebajas tributarias y la eliminación del “Estado tranca”, expresión con la que alude a la burocracia que frena la inversión y el crecimiento.

Paz también afirmó que busca “abrir Bolivia al mundo”, aunque excluyendo a los países “que no tienen democracia”, motivo por el cual Venezuela, Cuba y Nicaragua no fueron invitados a la ceremonia.