Elecciones 2025 en Chile: esta cantidad de horas tendrán los trabajadores para ir a votar

A pocos días de las Elecciones Presidenciales 2025, el Gobierno recordó los derechos laborales que protegen a los trabajadores durante la jornada electoral del domingo 16 de noviembre.

Por ello, el Ministerio del Trabajo junto al Servel, la Dirección del Trabajo y la Superintendencia de Seguridad Social hicieron un llamado a respetar la normativa vigente.

Cantidad de horas que tendrán los trabajadores para votar

Por ley, todos los trabajadores tienen derecho a un permiso mínimo de tres horas para ir a votar, sin descuento en sus remuneraciones ni sanciones de ningún tipo.

Esto aplica para cualquier persona que deba cumplir turno ese día, ya sea en supermercados, tiendas o locales independientes, los cuales sí pueden operar con normalidad.

Mall y strip centers cerrados

En cambio, los malls y strip centers administrados bajo una misma razón social deberán permanecer cerrados desde las 21:00 horas del sábado 15 hasta las 06:00 horas del lunes 17 de noviembre.

La Dirección del Trabajo fiscalizará el cumplimiento de estas normas y recibirá denuncias entre las 09:00 y 14:00 horas del domingo 16 a través del número 600 450 4000.

Las multas por incumplir van desde 3 hasta 60 UTM, dependiendo del tamaño de la empresa.