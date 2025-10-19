“Capitalismo para todos”: quién es Rodrigo Paz, el presidente electo de Bolivia

Bolivia inicia un nuevo ciclo político con la elección de Rodrigo Paz como presidente. El candidato del Partido Demócrata Cristiano (PDC) se impuso este domingo en la segunda vuelta presidencial con 54% de los votos, frente al exmandatario Jorge “Tuto” Quiroga, quien alcanzó un 45%, según los resultados preliminares del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Con este triunfo, el país andino elige por primera vez en 20 años a un presidente que no pertenece al Movimiento al Socialismo (MAS), fundado por Evo Morales.

“Capitalismo para todos”

Rodrigo Paz, de 58 años, exalcalde de Tarija, y actual diputado, logró consolidar su liderazgo tras una campaña centrada en la inclusión social y el desarrollo económico, apelando al voto de sectores indígenas y de la nueva clase media.

Su propuesta de “capitalismo para todos” buscó captar a votantes que se alejaron del MAS, prometiendo oportunidades para emprendedores y comerciantes, sin recurrir a medidas radicales de ajuste económico.

En lo personal, Rodrigo Paz es hijo de Jaime Paz Zamora, expresidente de Bolivia entre 1989 y 1993, y ha mantenido una formación cercana a la política familiar desde joven.

Casado y padre de tres hijos, ha combinado su carrera política con actividades empresariales y participación en organismos comunitarios de Tarija, consolidando una imagen de gestor regional que ahora dará el salto a la presidencia.